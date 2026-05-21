Estelle Victoria Viele: Das rote Kleid war keine Gewinner-Outfit, sondern eigenständig genäht

Estelle Victoria Viele, eine junge Modedesignerin aus Hamburg, entdeckte während der Corona-Pandemie ihre Liebe zum Design. Das rote Kleid auf dem roten Teppich beim Filmfestival Cannes war eine Eigenkreation ihres Labels "EVW" aus Jeans und viel Seide. Obwohl der Name ist unbekannt,Compare die legendäre Designerin Jil Sander.

Der rote Teppich beim bedeutendsten Filmfestival der Welt ist zwar ein schönes, aber nicht immer ein einfaches Pflaster. Zu jeder Vorstellung laufen rund zweieinhalbtausend Menschen über die berühmten Stufen nach oben in den gigantischen Kino-Palast.

Darunter auch Estelle Victoria Viele, 26, die sich nicht nur als Model sondern auch als Designerin hervorhebt. Ihr Kleid ist eine Eigenkreation für ihr Label "EVW", aus Jeans und viel Seide. Währenddessen lachen und flashtechnisch perfekte Portraits schnappende Fotografen, während Passanten ihr Outfit fotografieren lassen





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