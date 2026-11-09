Esther Sedlaczek gewinnt Sportmedienfrau des Jahres - Familie im Fokus

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek wurde beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt mit dem Preis Sportmedienfrau des Jahres ausgezeichnet und blickt auf ihre fünfköpfige Familie zurück.

Die ARD -Moderatorin Esther Sedlaczek hat am vergangenen Samstag den begehrten Titel Sportmedienfrau des Jahres erhalten. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des 44. Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt. Die fünfköpfige Mutter wurde für ihre Arbeit im Fernsehen und ihren Beitrag zum Sportjournalismus geehrt.

Überreichung des PEGASOS-Preises

Der Preis PEGASOS aus Meißner Porzellan wurde von Alfred Draxler an Sedlaczek überreicht. Der ehemalige SPORT BILD-Chefredakteur und BILD-Autor würdigte die Moderatorin für ihre Leistungen im Journalismus. Draxler betonte bei der Preisverleihung, dass Sedlaczek den Sportjournalismus veredelt habe. Die Verleihung fand vor einem großen Publikum statt, das Applaus spendete.

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Familienliebe als Antrieb

Während ihrer Dankesrede sprach Sedlaczek ausführlich über ihre Rolle als Mutter und Ehefrau. Sie erwähnte ihren Ehemann, der ebenfalls im Saal anwesend war. Die Moderatorin erklärte, dass die Gründung einer Familie ihr inneren Frieden gegeben habe. Sie bezeichnete ihren Partner als die Liebe ihres Lebens und lobte dessen Unterstützung.

Ihre drei Kinder spielen eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Der älteste Sohn startet aktuell mit dem Fußballspielen. Das älteste Kind der Familie zeigt Interesse an kreativen Tätigkeiten. Der jüngste Sohn befindet sich noch in einer Phase, in der er verschiedene Aktivitäten erkundet. Sedlaczek plant, auch das jüngste Kind für den Sport zu begeistern.

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Ausblick auf eine mögliche vierte Schwangerschaft

Ein überraschender Moment entstand, als Sedlaczek über die Familienplanung sprach. Sie deutete an, dass eventuell ein viertes Kind möglich sei. Der Vater reagierte auf diesen Hinweis erschrocken. Die Moderatorin unterstrich jedoch sofort, dass keine weitere Schwangerschaft geplant ist. Die Familienplanung ist damit abgeschlossen.

Ein Späßchen mit der Zahl vier sorgte für Aufsehen. Später klärte die ARD-Moderatorin die Situation eindeutig auf. Sie betonte, dass die Aussage als Humor gemeint war und keine echten Pläne verrät. Irritationen sollten bei den Zuhörern nicht entstehen.

Beruflicher Werdegang und Selbstreflexion

Sedlaczek blickt auf eine erfolgreiche Karriere im Fernsehen zurück. Die Moderatorin lebt mit ihrer Familie in München. Für ihre Arbeit bei der ARD pendelt sie regelmäßig nach Köln. Die Kombination aus anspruchsvollem Job und Familie erfordert viel Organisation.

Die Mutter gibt zu, sich beruflich und privat stets selbst zu hinterfragen. Sie strebt an, das Beste aus jeder Situation zu machen. Fehler in ihrer Laufbahn gelten ihr als wichtigste Lernquelle. Diese unangenehmen Momente hätten sie am stärksten weitergebracht. Sie helfen ihr, den Job mit den Kindern in die richtige Relation zu setzen.

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Hintergrund zur Ehe und Privatsphäre

Esther Sedlaczek ist seit April 2019 mit einem Münchner Geschäftsmann verheiratet. Die Hochzeit fand kurz vor der Geburt ihrer ersten Tochter statt. Im Dezember 2021 kam der erste Sohn zur Welt. Im Juli 2025 folgte die Geburt des zweiten Sohnes.

Der Ehemann hält sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch die Kinder werden in sozialen Medien nicht mit erkennbaren Gesichtern gezeigt. Der Schauspieler Sven Martinek ist der Vater von Sedlaczek. Sie lernte ihn erst im Alter von sechzehn Jahren kennen. Dennoch pflegt die Moderatorin eine enge Beziehung zu ihm.