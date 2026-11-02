Estudiantes de La Plata erkämpft 3:3 gegen Instituto nach 0:3-Rückstand

Estudiantes de La Plata holt in der argentinischen Primera División ein 3:3 gegen Instituto, trotz 0:3-Rückstand und Unterzahl.

Estudiantes de La Plata hat in der argentinischen Primera División ein 3:3 gegen Instituto erkämpft. Instituto ist Tabellenführer der Grupo A. Das Spiel fand in einem Stadion in Argentinien statt, und das Team von Estudiantes drehte die Partie trotz eines 0:3-Rückstands und in Unterzahl noch.

Während auf dem Platz ein spektakuläres Spiel ablief, wurde es in der Pressekabine des Stadions plötzlich still. Die Journalistin Beltrán unterbrach ihre Berichterstattung für mehrere Minuten. Den genauen Termin der Partie nennt der vorliegende Bericht nicht.

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Stille in der Pressekabine des Stadions

Nach ihrer Pause äußerte sich Beltrán im Fernsehen zu den Vorfällen. Sie erklärte, der fehlende Respekt sei nicht tolerierbar. Kritik an der Leistung des Schiedsrichters sei dagegen völlig in Ordnung.

Die Journalistin betonte, es handle sich bei den Betroffenen um erwachsene Menschen und Familienväter. Unter solchen Bedingungen könne man schlicht nicht arbeiten, so ihre Aussage im TV.

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Instituto führt früh, Estudiantes de La Plata dreht die Partie

Instituto ging bereits in der dritten Minute durch Facundo Suárez in Führung. Nach dem Seitenwechsel schien die Begegnung bereits entschieden. Leonel Mosevich traf in der 48. Minute, und Jhon Córdoba legte vier Minuten später den nächsten Treffer nach.

Kurz darauf verschärfte sich die Lage für Estudiantes zusätzlich, denn Núñez sah eine Rote Karte und musste das Feld verlassen. Ausgerechnet mit zehn Spielern startete die Mannschaft jedoch eine beeindruckende Aufholjagd. Guido Carrillo verkürzte in der 58. Minute auf 1:3.

Tiago Palacios traf in der 65. Minute zum 2:3 und brachte Estudiantes weiter in Schwung. Den Ausgleich erzielte schließlich Fabricio Pérez in der 86. Minute. Er war erst 60 Sekunden zuvor eingewechselt worden.

Primera División mit mehrstufigem Turniersystem

In der argentinischen Primera División wird ein mehrstufiges Turniersystem gespielt. Die Teams kämpfen aktuell um den Einzug in die Play-offs. Jeder Punkt kann deshalb im Rennen um die Endrunde entscheidend sein.

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Das 3:3 zwischen Estudiantes de La Plata und Instituto zeigt damit gleich zwei Seiten der Liga. Auf dem Platz sorgten späte Tore für Spannung, abseits davon machte eine Journalistin auf mangelnden Respekt gegenüber Beteiligten aufmerksam.