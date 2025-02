ESV 1927 Regensburg kassiert schwere Niederlage gegen Mainz

Die Handballfrauen des ESV 1927 Regensburg erlitten eine 24:30 Niederlage beim FSV Mainz 05 aufgrund von Verletzungen und Sperren. Die Mannschaft kämpfte mit personellen Herausforderungen und konnte den Druck des Gegners nicht stemmen.

ESV 1927 Regensburg erlebte im Handball eine schwere Zeit. Das Team kämpfte mit Verletzungen und Sperren , was sich in der Niederlage gegen den FSV Mainz 05 niederschlug. Die Bunkerladies verloren das Spiel mit 24:30. Die Situation ist prekär, aber mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone gibt es noch Hoffnung. Der nächste Gegner ist der TuS Lintfort, der in den letzten Partien eher schwach war. Regensburg hofft auf einen Erfolg gegen den schwächelnden Gegner.

Die Mannschaft musste wichtige Spielerinnen vermissen. Die Halblinken waren alle verletzt und auch die erste Garnitur im Innenblock fehlte. Zusätzlich wurde Franzi Peter früh in der Partie mit der zweiten Zeitstrafe belegt. Trainer Bernhard Goldbach zeigte sich bedrückt über die personelle Situation und die Leistung seiner Mannschaft. „Teilweise war es so: Jugend forscht“, kommentierte er die Situation.Die Regensburgerinnen starteten zwar mit einem 5:3-Vorsprung, konnten diesen aber nicht halten. Mainz reagierte mit einer vorgezogenen Abwehr und ging mit einem 6:1-Lauf in Führung. Regensburg konnte bis zum 15:17 (38.) die Distanz halten, doch dann übernahm Mainz die Kontrolle. Zwei 4:1-Läufe setzten dem Resignation des ESV einen endgültigen Stempel.Die Verletzungen und Sperren machten die Situation für Regensburg schwierig. Maxie Fuhrmann zog sich im Vorbereitungslauf einen Außenbandriss zu, während Carolin Hübner und Nicole Leder ohnehin nicht spielberechtigt waren. Im linken Rückraum mussten gelernte Mitte-Spielerinnen aushelfen. Auch die Abwehrzentrale war personell geschwächt. Julia Drachsler und Franzi Peter übernahmen die Aufgaben, bis Peter mit der zweiten Zeitstrafe aus dem Spiel genommen wurde. Die zahlreichen Strafzeiten und die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff trübten die Stimmung bei Regensburg. Auf Linksaußen konnten von elf Abschlüssen nur vier Treffer erzielt werden, während auf dem rechten Flügel die Alleingänge von Annalena Kessler nur selten zum Abschluss führten





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Handball ESV 1927 Regensburg FSV Mainz 05 Verletzungen Sperren Niederlage

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ESV 1927 Regensburg unterliegt Union Halle-NeustadtDer ESV 1927 Regensburg hat seine Handballfrauen gegen Union Halle-Neustadt mit 27:32 verloren. Trotz energischen Widerstands und eines starken Auftritts von Kreisläuferin Sara Mustafic konnte der Tabellenführer nicht besiegt werden.

Weiterlesen »

ESV Regensburg sichert sich Torfrau Joelle Arno bis 2026Handball-Zweitligist ESV 1927 Regensburg hat Torhüterin Joelle Arno bis zum Sommer 2026 an den Verein gebunden. Arno beeindruckte in der laufenden Saison mit 134 Paraden und belegt in der Torhüterinnenstatistik der 2. Handball Bundesliga Frauen Platz zwei. Der 24-Jährige wurde 2023 vom Drittligisten SV Allensbach verpflichtet und geht nun in eine dritte Spielzeit bei den Bunkerladies.

Weiterlesen »

Personell gebeutelt und trotzdem erfolgreich: ESV Regensburg siegt trotz Chancen-WucherDer vor der Saison ausgerufene Klassenerhalt ist nach dem zweiten Rückrunden-Spieltag der 2. Handball-Bundesliga für die Bunkerladie ...

Weiterlesen »

Handballe: ESV Regensburg blickt optimistisch nach vorneNach einer starken Rückrundenstart, blickt der ESV 1927 Regensburg mit Optimismus in die Zukunft der 2. Bundesliga. Trotz der Herausforderungen in der Liga, hat das Team unter Trainer Franzi Peter einen 14-Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz gefestigt.

Weiterlesen »

Heikle Aufgabe für Regensburger Bunkerladies: Es geht nach KetschIm ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres haben es die Handballfrauen des Zweitligisten ESV 1927 Regensburg (7., 19:13 Punkte) am Sams ...

Weiterlesen »

Regensburger Bunkerladies klären nächste Personalie: Kessler verlängertNach Kapitänin Franziska Peter bleibt den Zweitliga-Handballerinnen des ESV 1927 Regensburg eine weitere wichtige Linkshänderin erha ...

Weiterlesen »