Marie Louise Eta, Trainerin der Frauen von Union Berlin, äußert sich zum jüngsten Transfer der Berlinerinnen: Ann-Katrin Berger. Mit ihrer Mannschaft hat Eta zukünftig ein klares Ziel vor Augen.

Marie Louise Eta, Trainerin der Frauen von Union Berlin, äußert sich zum jüngsten Transfer der Berlinerinnen: Ann-Katrin Berger. Mit ihrer Mannschaft hat Eta zukünftig ein klares Ziel vor Augen.

Im Winter dieses Jahres wechselt DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger vom Gotham FC zum Hauptstadt-Klub an die Alte Försterei „Das spricht insgesamt für die Liga, auch für uns, für Union, dass sich die Nummer Eins der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für uns entschieden hat“, sagte die 35-Jährige bei der Champions-Gala in Berlin amEta begrüßt Unions Transfer-Coup „Ich denke, sie wird uns nicht nur sportlich, sondern auch von ihrer Persönlichkeit her weiterhelfen“, so die Union-Trainerin. Mit Berger kehrt eine erfahrene deutsche Nationalspielerin zurück in die Bundesliga.

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Die 36-Jährige wurde unter anderem bereits zweimal zu „Deutschlands Fußballerin des Jahres“ gekürt und ist mehrmalige „In der Bundesliga hatte Berger zuletzt bei Turbine Potsdam gespielt, ehe sie Deutschland 2014 in Richtung Paris Saint-Germain verließ. Mit Union Berlin möchte die 36-Jährige nun nochmal neu in der Bundesliga angreifen. Eta, die bei der Champions-Gala zu „Berlins Trainer*in des Jahres“ gewählt worden war, verfolge mit Berger und Co. dabei ein klares Ziel: „Wir haben viel vor“, so die 35-Jährige.