ETB Miners Essen: US-Investoren und die Moneyball-Mission im Ruhrgebiet

Der Basketball-Zweitligist ETB Miners Essen erhält mit der US-amerikanischen Sage Group einen neuen Mehrheitsgesellschafter und verfolgt ambitionierte Ziele: den Bundesliga-Aufstieg bis 2030 und die Euroleague-Teilnahme bis 2035. Das Budget wird verdreifacht, und die neuen Verantwortlichen setzen auf datengetriebte Methoden, wie einst Billy Beane bei den Oakland A's.

Der Zweitligist ETB Miners Essen hat ehrgeizige Pläne und strebt bis 2030 den Aufstieg in die Basketball -Bundesliga sowie bis 2035 die Teilnahme an der Euroleague an.

Im Zentrum dieser ambitionierten Roadmap steht der Einstieg der US-amerikanischen Sage Group, die bereits 60 Prozent der Gesellschafteranteile übernommen hat. Paul Sabin (37) und Colin Montague (36), die neuen Mehrheitsgesellschafter, betonen, dass es ihnen nicht um den Kauf eines Vereins gehe, sondern um den nachhaltigen Aufbau einer sportlichen und wirtschaftlichen Größe.

Mit der Übernahme wird das Budget der Miners von bisher 550.000 Euro auf rund 1,5 Millionen Euro verdreifacht, wobei ein Teil durch neue Sponsoren abgedeckt wird und der Rest von der Sage Sports Group kommt. Das Vorgehen erinnert an die Moneyball-Philosophie aus dem gleichnamigen Hollywood-Film, der die datengetriebene Revolution des Baseballs bei den Oakland A's unter Manager Billy Beane porträtierte. Sabin und Montague bringen umfassende Erfahrung aus NBA-Organisationen, ESPN, Nike und internationalen Sportprojekten mit.

Ein vergleichbares Projekt führten sie bereits mit dem englischen Fußballklub FC Brentford erfolgreich durch, der in der Saison 2021/22 in die Premier League aufstieg. Sabin erklärt, dass im Basketball Erfolg einfacher zu erreichen sei als im Fußball, da nur fünf Spieler auf dem Feld stehen und herausragende Einzelspieler den Ausgang eines Spiels entscheiden können.

Die Wahl fiel auf Essen, weil es im dicht besiedelten Ruhrgebiet mit über 5 Millionen Menschen bisher keinen Bundesliga-Basketballverein gibt, was ideale Voraussetzungen für den Aufbau einer neuenregionalen Institution bietet. Geschäftsführer Dieter Homscheidt signalisiert bereits jetzt sporting ambition: Die Konkurrenz in der ProA solle besser in der kommenden Saison aufsteigen, da die Miners übernächstes Jahr ganz oben mitmischen wollten





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