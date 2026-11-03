ETHA-Abflüsse belasten Ethereum-Prognose bei 2.222 Dollar

BlackRock verkauft 580.145 ETH. BitMine kauft nach, doch der Verkaufsdruck drückt den Kurs. Analyse der Support-Marke und alternatives Pepeto-Projekt.

Die aktuellen Entwicklungen im Kryptomarkt verdeutlichen eine erhebliche Belastung für Ether, die sich direkt in der November-Prognose widerspiegelt. Der institutionelle Verkaufsdruck hat einen deutlichen Einfluss auf die Preisfindung, während gleichzeitig neue Akteure wie das Pepeto -Projekt alternative Investitionsmöglichkeiten im Presale-Bereich anbieten.

Massiver ETHA-Verkauf drückt Marktkurs

BlackRocks Ethereum-Fonds ETHA hat innerhalb eines Monats 580.145 ETH abgegeben, was einem Wert von rund 1,3 Milliarden Dollar entspricht. Diese Abflüsse haben den Kurs des Ether-Krypto-Assets in Mitleidenschaft gezogen, wobei der Preis am Montagabend bei etwa 2.248 Dollar notierte. Damit liegt das Asset unter jedem wichtigen technischen Durchschnitt, was die sentimentale Stimmung am Markt weiter schwächt.

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Gleichzeitig kauft BitMine Woche für Woche nach, doch diese Käufe gleichen nur einen kleinen Teil des massiven Verkaufsdrucks aus. BitMine meldete am Montag den Kauf von 8.573 ETH, wodurch das Unternehmen nun 6.060.506 ETH hält. Dieser Anstieg entspricht jedoch nur rund sechs Prozent der verkauften Menge von ETHA, was die Asymmetrie im Marktgeschehen unterstreicht. Die entscheidende Frage für die weitere Entwicklung lautet, ob die Marke von 2.222 Dollar gehalten werden kann.

Technische Lage und historische Statistiken

Laut einem Bericht von 24/7 Wall St. basierend auf Daten des Analysedienstes Lookonchain fiel der Ether-Kurs im selben Zeitraum des Verkaufs um rund 16 Prozent. Auch die technische Lage spricht laut CoinEdition eher für Vorsicht. Ether liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt bei 2.315 Dollar, und solange diese Marke nicht zurückerobert wird, bleibt die Ethereum-Prognose für November eher schwach.

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Als wichtigste Unterstützung nennen die Analysten 2.222 Dollar. Ein erneuter Test dieser Zone gilt dort als wahrscheinlicher als ein Anstieg über 2.415 Dollar. Die Saisonstatistik hilft ebenfalls wenig bei der Prognose, denn der mittlere Novemberertrag von Ether liegt laut CryptoRank bei minus 1,96 Prozent. Das Basisszenario der Ethereum-Prognose sieht den Kurs bis Ende November in einer Spanne zwischen 2.200 und 2.400 Dollar.

Investitionsdruck und Pepeto-Scanner-Analyse

Selbst im besten Fall bliebe die Ethereum-Prognose für einen Coin mit einem Börsenwert von rund 275 Milliarden Dollar ein überschaubarer Schritt. In einem so nervösen Markt zählt deshalb weniger die nächste Kursmarke als die Fähigkeit, Risiken früh zu erkennen. Genau an dieser Stelle suchen viele Anleger nach Werkzeugen, die bisher vor allem großen Fonds zur Verfügung standen. Das Projekt Pepeto bietet hier eine Lösung.

Das Projekt befindet sich im Presale, betreibt aber bereits eine Börse und einen Sicherheitsscanner, der kleinen Käufern jene Frühwarnung liefert, für die große Fonds viel Geld bezahlen. Die meisten Anleger merken erst beim Verkaufsversuch, dass ein Token eine Falle ist. Der Scanner prüft den Vertrag deshalb vor dem Handel und durchläuft dabei 42 Tests auf versteckte Besitzer, veränderbare Gebühren und Code, der Coins einfrieren kann.

Vergleichbarkeit und langfristige Chancen

Danach simuliert er einen Testkauf und einen Testverkauf auf einer Kopie der Blockchain, um zu sehen, ob der Ausstieg wirklich funktioniert. Am Ende steht eine Bewertung von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil. Ein Testtoken erhielt nur 6 Punkte, weil der Verkauf scheiterte, und der Scanner blockierte den Handel als Honeypot, bevor ein einziger Dollar floss. Dieser Schutz erklärt, warum Käufer bereits mehr als 10 Millionen Dollar investiert haben, und zwar vor dem Listing statt danach.

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Der Mitgründer hat 2023 bereits den ursprünglichen Pepe aufgebaut, dessen frühe Käufer aus kleinen Beträgen teils große Vermögen machten. Manche Analysten halten für Pepeto nach dem Listing ein Vielfaches des heutigen Preises für denkbar. Für Anleger, die eine solche Chance suchen, zählt Pepeto damit zu den stärksten Presales, die derzeit offen sind, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den Abstand zum späteren Listing-Preis.