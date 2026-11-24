Ethan Nwaneri spielt am Dienstag für BVB gegen seinen Jugendklub FC Arsenal. Eine Chance für den Lehrling, um seine Position bei Borussia Dortmund zu festigen.

Am Dienstag Abend richtet die gesamte Aufmerksamkeit des britischen Fußballs auf den 19-jährigen Ethan Nwaneri. Das Champions-League-Duell zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund ist für das offensive Tal mehr als nur ein reguläres Spiel. Es markiert die emotionale Rückkehr zu dem Londoner Klub, in dem er seine Kindheit verbrachte und als Wunderkind die Geschichte des Vereins schrieb. Dort wurde er im Sommer auf Leihbasis an den BVB entsandt, wo seine Karriere jedoch nicht den erwarteten Verlauf nahm.

Rückkehr zum Heimatklub als Chance

Der Aufenthalt beim BVB verlief bisher deutlich enttäuschender, als es sich sowohl die Spieler als auch die Vereinsführung vorgestellt hatten. Nwaneri kam mit hohen Vorschusslorbeeren und großer Erwartungshaltung nach Deutschland. In der Folge blieben seine Einsatzzeiten jedoch aus, und er agierte häufig nur als Einwechselspieler. Nun hofft der englische Offensivspieler, dass das Duell gegen seinen Heimatklub neuen Schwung in seine Zeit bei Borussia Dortmund bringen kann.

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Sein Selbstvertrauen scheint gestiegen zu sein. Mit zwei Vorlagen beim 3:2-Sieg der englischen U21-Nationalmannschaft gegen Frankreich hat der Teenager frische Argumente für seine sportliche Weiterentwicklung gesammelt. Diese Leistungen sind entscheidend für die Frage, wie lange seine Leihe andauern wird, da Arsenal die Option hat, den Spieler im Winter vorzeitig zurückzuholen.

Strategische Sicherung gegen vorzeitigen Abgang

Der FC Arsenal hat den Zeitpunkt für eine mögliche Rückholung aktuell noch als zu früh eingestuft. Die Gunners wollen die weitere Entwicklung des Talents zunächst beobachten, da eine erneute Leihe nach nur wenigen Monaten keine ideale Lösung darstellt. Ein Vorgang aus der jüngeren Vergangenheit bietet hier Lehren: Nwaneris vorheriger Aufenthalt bei Olympique Marseille verlief nicht wie erhofft.

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Im vergangenen Winter musste der BVB erleben, wie der FC Chelsea den Spieler Aaron Anselmino vorzeitig zurückholte. Dieses Szenario wollte die Dortmunder Führung diesmal unbedingt vermeiden, insbesondere vor dem Hintergrund der finanziellen Konsequenzen. Deshalb wurde im Leihvertrag für Nwaneri eine spezifische Klausel verankert, die den BVB absichert.

Sollte Arsenal den Engländer bereits im Winter zurückholen, muss Dortmund keine Leihgebühr zahlen. Zudem hat der Londoner Klub die Pflicht, seine Rückholabsicht innerhalb einer vertraglich festgelegten Frist mitzuteilen. Sportlich wäre es für Borussia Dortmund jedoch die bevorzugte Option, weiter mit Nwaneri zu arbeiten und ihm die notwendige Zeit für den nächsten Entwicklungsschritt zu geben.

Hintergrund der Verpflichtung und aktueller Status

Die Intensität der Bemühungen um Nwaneri zeigt die Geschichte seiner Verpflichtung. Borussia Dortmund hatte das Talent rund zwei Jahre lang genau beobachtet. Als sich am Ende der Transferperiode die Möglichkeit einer Leihe ergab, setzten sich Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book intensiv für den Deal ein. Die Verhandlungen zogen sich bis tief in die Nacht, da Arsenal nur widerwillig eines seiner größten Talente ziehen lassen wollte.

Nwaneri hat bereits als Teenager für Schlagzeilen gesorgt. Im September 2022 gab er im Alter von 15 Jahren, fünf Monaten und 28 Tagen sein Debüt in der Premier League. Damit wurde er zum jüngsten Spieler der Ligageschichte. Dieser Rekord erhöhte die Erwartungen an seine Karriere nachhaltig. Der BVB wollte kein gewöhnliches Nachwuchstalent weiterentwickeln, sondern ein außergewöhnliches Talent nutzen.

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Der Start in die Bundesliga-Saison sah vielversprechend aus. In den ersten fünf Partien stand Nwaneri in der Startelf und durfte auch in der Champions League gegen Villarreal von Beginn an auflaufen. Danach verlor er jedoch seinen Stammplatz. Seine aktuelle Bilanz fällt überschaubar aus: 13 Pflichtspieleinsätze in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal sowie insgesamt 443 Minuten auf dem Platz.

In diesen Minuten steuerte er nur eine Vorlage bei und erzielte noch kein Tor. Für einen Spieler, dessen Verpflichtung mit so viel Aufwand vorangetrieben wurde, ist dies noch nicht die gewünschte Ausbeute. Ein zentraler Grund für die geringe Spielzeit ist die hohe Konkurrenz in der Dortmunder Offensive. Fabio Silva, Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, Maximilian Beier und Samuele Inacio drängen um Einsatzzeiten. Insbesondere Bellingham wird zunehmend offensiver eingesetzt und hat sich dort gut entwickelt.