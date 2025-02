Ethan Slater überglücklich über Ariannas Leistung in 'Wicked'

Ethan Slater schwärmt von seiner Freundin Ariana Grande und ihrer Performance in 'Wicked'. Das Paar, das sich während der Dreharbeiten des Films kennenlernte, hält seine Beziehung größtenteils privat, sorgt aber immer wieder für Schlagzeilen.

Ethan Slater (32) kann seine Begeisterung für seine Freundin Ariana Grande (31) kaum für sich behalten. Der Schauspieler zeigte sich am Mittwochabend bei den Artios Awards absolut hin und weg von der Darbietung seiner Liebsten als Glinda in dem Erfolgsfilm Wicked. 'Ich bin unglaublich stolz auf sie. Sie hat so hart gearbeitet', schwärmte Ethan gegenüber Us Weekly. Auch ihre Kollegin Cynthia Erivo (38), die Elphaba spielt, lobte er in den höchsten Tönen.

Beide hätten nicht nur während der Dreharbeiten, sondern auch bei der anschließenden Promotion alles gegeben. Der US-Amerikaner und die erfolgreiche Sängerin haben sich während der Dreharbeiten zu 'Wicked' kennengelernt und sind seit Juli 2023 ein Liebespaar. Die Beziehung der beiden ist von Beginn an ein beliebtes Gesprächsthema in der Öffentlichkeit: Als sie sich zum ersten Mal begegneten, waren die zwei nämlich mit jeweils anderen Partnern liiert. Im Jahr 2023 reichten die Co-Stars – wenn auch im Abstand von mehreren Monaten – jeweils die Scheidung ein. Dies sorgte natürlich prompt für Aufsehen und wilde Affärengerüchte am Set. Ihre Romanze halten die Turteltauben zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch wurde bekannt, dass die 'Side To Side'-Interpretin über beide Ohren verliebt sein soll – so sehr sogar, dass sie angeblich schon die nächsten Schritte ihrer Beziehung plant. Ein Insider erzählte Life & Style diesbezüglich: 'Ariana ist unsterblich verliebt und möchte Ethan unbedingt heiraten. Es ist nur eine Frage des richtigen Timings.' Ethan selbst sei schon in die Pläne mit eingeweiht und ebenfalls bereit für eine Ehe mit der Musikerin





