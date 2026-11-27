Harald Martenstein lehnt ethische Investmentstrategie ab. Er bevorzugt Aktien in Waffen, Alkohol und Glücksspiel, da diese Branchen profitabel sind.

Der Kolumnist Harald Martenstein lehnt die von seinen Beratern vorgeschlagene nachhaltige Investitionsstrategie konsequent ab. Seine Begründung ist überraschend moralisch geladen: Aus Gewissensgründen könne er es nicht verantworten, auf bestimmte traditionelle Branchen zu verzichten. Martenstein argumentiert, dass der Verzicht auf Waffen, Alkohol und Tabak seine persönliche ethische Integrität untergraben würde.

Einschränkung von Waffenkonzerne

In der eigens für ihn erstellten Broschüre wird detailliert erklärt, dass ethische Fonds keine Investments in die Waffenindustrie tätigen. Ähnliche Ausschlüsse gelten für Unternehmen, die Alkohol oder Zigaretten produzieren. Martenstein stellt jedoch fest, dass eine Bundeswehr ohne Waffen originell, aber in der Praxis nutzlos wäre. Diese pragmatische Erkenntnis führt ihn dazu, Waffenaktien als unverzichtbaren Teil seines Portfolios zu betrachten.

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Alkohol als kulturelles Erbe

Sein persönlicher Konsum von Zigaretten und sein starker Bezug zur Weinregion spielen eine zentrale Rolle bei der Ablehnung der strengen Filterkriterien. Martenstein bezieht Gott Bacchus als Zeugen seiner Liebe zum Wein. Er argumentiert, dass seine geliebte Heimat wirtschaftlich von der Weinproduktion lebt. Daher sieht er Investitionen in Wein, Cognac, Limoncello und Jägermeister als legitim und kulturell notwendig an.

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Profitabilität der Glücksspielindustrie

Neben Alkohol und Tabak identifiziert der Autor ein weiteres Feld, das von ethischen Fonds üblicherweise ausgeklammert wird: Glücksspiel. Es existieren spezielle Aktienfonds, die auf sogenannte sündige Werte spezialisiert sind. Das Beispiel Vicex wird genannt, welches in Branchen wie Poker, Pferdewetten und Roulette investiert. Martenstein äußert eine persönliche Vorliebe für diese Spiele.

Finanzielle Überlegenheit der Sündenfonds

Die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser spekulativen Fonds untermauern seine Entscheidung. Der Sündenfonds verzeichnete ein jährliches Plus von zuletzt neun Prozent. Dieser Gewinn liegt deutlich über den Erträgen der konventionellen, ethisch gereinigten Fonds. Martenstein zieht daraus den Schluss, dass die Ablehnung dieser Branchen auch das eigene Vermögenswachstum hemmt. Er hinterfragt die Logik, auf profitable Märkte zu verzichten, nur um einen moralischen Anspruch zu wahren.