EU-Asylplan: Heiße Luft oder Hoffnung? Erste EU-Länder blockieren GEAS

Die EU strebt mit dem gemeinsamen Asylsystem (GEAS) eine Lösung für die Asylkrise an. Doch bereits vor dem Start im Jahr 2026 gibt es Widerstand von EU-Ländern. Experten sehen das System als unzureichend und befürchten, dass sich das Problem der Asylvergabe nicht lösen werde.

Die EU steht vor einer zentralen Herausforderung: der Asyl krise. Um diese zu bewältigen, hat man sich auf ein gemeinsames Asyl system ( GEAS ) geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz betont immer wieder, dass GEAS die Zahl der illegalen Migranten deutlich reduzieren wird, da es den Rückverschiebungen von Asyl suchenden im Rahmen des europäischen Rechts mehr Möglichkeiten schafft. Doch bereits erste EU-Länder signalisieren Widerstand gegen das neue System.

Die Niederlande und Ungarn haben ihre Absicht geäußert, aus dem Asylsystem ausgenommen zu werden, und auch Polen hat bereits seine Bedenken geäußert.Experten sehen das neue System bereits vor seiner Inkrafttreten im Jahr 2026 als unzureichend an. Professor Daniel Thym von der Universität Konstanz bemängelt, dass GEAS zu halbherzig sei. Sein Hauptkritikpunkt: Die Verteilung von Asylbewerbern funktioniere bereits heute nicht in der EU (Dublin-System). Warum soll sich das in Zukunft dann ändern? Auch der Migrationsforscher Gerald Knaus ist skeptisch. Er bezeichnet GEAS als eine kleine Reform, die wenig ändern werde. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 250.000 Asylantrags gestellt. Ein Großteil der Flüchtlinge kam über andere EU-Staaten. Diese Asylsuchende hätte eigentlich in ihren Herkunftsländern ihr Asylverfahren durchlaufen müssen. In nur 13 Prozent der Fälle klappte die Rückverschiebung.Lena Düpont, CDU-Politikerin, die an der Verhandlung von GEAS im EU-Parlament beteiligt war, kritisiert, dass es sich bei GEAS um ein Managementsystem handele, das sich nur mit Verfahrensfragen beschäftige, aber nicht mit der notwendigen Begrenzung des Zustroms. Alexander Throm, Innenexperte, wirft Kanzler Scholz sogar Unwahrheit vor. Er bezeichnet Schloz' Aussage, dass sich die Rahmenbedingungen durch GEAS deutlich verbessern würden, als Märchenerzählung und betont, dass sich am Dublin-System mit seiner ganzen Dysfunktionalität nichts ändern werde.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ASYL EU GEAS MIGRATION POLITIK RESISTENZ

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Klimaschutz in Berlin unter CDU und SPD: Nichts als heiße LuftMit der aktuellen Finanzplanung verabschiedet sich Berlins Senat endgültig von seinen großen Zielen beim Klimaschutz. Selbst in der SPD rumort es.

Weiterlesen »

AfD beschafft Merz Mehrheit für umstrittenen AsylplanDie Rechtspopulisten stützen den „Fünf-Punkte-Plan“. Andere Parteien sehen einen Tabubruch. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses kommt es zu turbulenten Szenen im Bundestag.

Weiterlesen »

BVB-Star Karim Adeyemi vor Wechsel zum SSC Neapel? Ein kurioser PokerHeiße Spur oder heiße Luft? Seit Tagen gibt es beim BVB Transfer-Wirbel um Karim Adeyemi.

Weiterlesen »

Faeser wirbt für Zustimmung zu Geas-Reform und SicherheitspaketBerlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Union davor gewarnt, gemeinsam mit der AfD eine Verschärfung der deutschen Migrationspolitik zu beschließen.'Die Union sollte ihren gefährlichen

Weiterlesen »

FDP will Einigung zu Migration vor der Wahl - Kombination mit GEAS-GesetzDie FDP will im Streit über die Migrationspolitik noch vor der Bundestagswahl eine Einigung mit SPD, Grünen und Union im Bundestag erzielen. Er habe den

Weiterlesen »

Bundestagswahl: Die heiße Phase beginntZwei Wochen vor der Bundestagswahl ist es in Deutschland jetzt richtig spannend. Das erste TV-Duell zwischen Kanzler Scholz und Merz steht bevor und die Parteien präsentieren ihre Positionen in den wichtigsten Themen. Welche Herausforderungen stehen Deutschland bevorstehen und welche Perspektiven bieten die verschiedenen Parteien?

Weiterlesen »