EU-Außenbeauftragte warnt vor einer gefährlichen Zone zwischen Krieg und Frieden

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe der USA und des Iran von einer sehr gefährlichen Zone zwischen Krieg und Frieden gewarnt. Sie warnt vor einer weiteren Eskalation der Konflikte in der Region und betont die Bedeutung der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Ein Abkommen über einen Waffenstillstand ist sehr nahe an einem Abschluss und wenn dies zustande kommen sollte, muss danach die Frage nach dem iranischen Atomprogramm verhandelt werden. Die israelische Armee hat erneut im Süden des Libanons Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Die iranischen Revolutionsgarden haben einen US-Luftwaffenstützpunkt angegriffen. Der Golfstaat Kuwait wird von Raketen und Drohnen angegriffen. Die iranischen Streitkräfte haben Warnschüsse auf Schiffe abgegeben, welche die Straße von Hormus durchqueren wollten. Die US-Regierung belegt die vom Iran neu geschaffene Behörde zur Kontrolle und Mauterhebung in der Straße von Hormus mit Sanktionen. Der Iran hält an Kernforderungen fest bei den Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende. Das US-Militär hat nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe der USA und des Iran hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von einer sehr gefährlichen Zone zwischen Krieg und Frieden gewarnt.

Sie warnt vor einer weiteren Eskalation der Konflikte in der Region. Die Straße von Hormus ist ein wichtiger Verkehrsweg für den globalen Öl- und Gashandel und die Freiheit der Schifffahrt dort zu respektieren ist von wesentlicher Bedeutung. Die weitgehende Blockade der Straße von Hormus hat bereits einen hohen Preis für alle Seiten. Ein Abkommen über einen Waffenstillstand ist sehr nahe an einem Abschluss und wenn dies zustande kommen sollte, muss danach die Frage nach dem iranischen Atomprogramm verhandelt werden.

Hier kann Europa mit seinen Experten einen Beitrag leisten. Die israelische Armee hat erneut im Süden des Libanons Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es ist





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