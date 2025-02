EU-Außenminister bekräftigen Unterstützung für Ukraine; Trump telefoniert mit Putin

Die EU-Außenminister reagieren auf die Spannungen in der Ukraine mit einem klaren Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine. Gleichzeitig telefoniert Donald Trump mit Wladimir Putin, was Zweifel an einem möglichen US-Friedensvorschlag schürt.

Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland erreichen einen neuen Höhepunkt, als der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Europäische Union mehr in die Pflicht nimmt, die Ukraine zu unterstützen. Kurz darauf telefoniert Donald Trump mit Wladimir Putin , was Zweifel an dem potenziellen US-Friedensvorschlag schürt.

Die EU-Außenminister reagieren mit einer eindeutigen Botschaft: Sie sind bereit, ihre Unterstützung für die Ukraine zu verstärken und betonen, dass die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine nicht verhandelbar sind.In einem gemeinsamen Statement erklärten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Großbritanniens, Spaniens und Italiens am Mittwochabend einstimmig, dass ein „gerechter und dauerhafter Frieden“ in der Ukraine die „notwendige Voraussetzung für eine starke transatlantische Sicherheit“ sei. Die Ukraine müsse in eine „Position der Stärke“ versetzt werden, mit klaren Sicherheitsgarantien. Das Telefonat zwischen Trump und Putin dauerte fast anderthalb Stunden. Anschließend verkündete der US-Präsident, dass „unverzügliche“ Friedensverhandlungen über die Zukunft der Ukraine beginnen sollen. Auch gegenseitige Besuche zwischen den USA und Russland seien geplant. Der Kreml bestätigte die Einigkeit von Trump und Putin, dass „eine langfristige Vereinbarung für die Ukraine durch Verhandlungen erreicht werden“ könne.Die Reaktion der EU-Außenminister unterstreicht die wachsende Sorge über die Eskalation des Konflikts und die potenziellen Auswirkungen auf die globale Sicherheit. Die EU steht fest hinter der Ukraine und betont die Notwendigkeit eines friedlichen und gerechten Lösungsansatzes, der die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine respektiert. Die internationale Gemeinschaft erwartet nun von den beteiligten Parteien, dass sie konstruktiv in den Friedensprozess einbezogen werden.





