Die EU-Ausnahmeregel hat die Fahndern bei der Bekämpfung von Pädokriminellen im Internet geholfen. Nun wurde diese Regelung im Dezember 2024 nicht mehr angeboten und es gibt jetzt keine Kategorie mehr oder philanthropists an den Servern. Die Konsequenzen: INTERNETANBIETER dürfen keine umfassenden Durchsuchungen mehr machen. Dies hat Totale Folgen, da sie mehr als 80 Prozent allerỹr Ermittlungsveroeffentlichungen zu 'uvannahen, wird es viel weniger Hinweise auf Cyberkriminalit"t geben. Dies ist sehr kritisch, da dies die Chance, die Kinderversorgung early zu erkennen und die T"ter strafrechtlich zu verfolgen, verringern wird.

Bislang half eine EU-Ausnahmeregel den Fahndern bei der Jagd nach Pädokriminelle n im Internet. Nun gibt es diese Regel nicht mehr. 9 Jahre und 9 Monate Haft.

So urteilte das Landgericht Erfurt gegen Oliver B. Über 8 Jahre missbrauchte der Thüringer seine Stiefkinder mehr als 900-mal. Dann kam ihm die amerikanische Organisation "National Center for Missing & Exploited Children" (NCMEC) wegen kinderpornografischer Aufnahmen auf die Schliche und meldete ihn dem Bundeskriminalamt (BKA). Im Dezember 2024 durchsuchten die Beamten seine Wohnung – und wurden fündig. Sie erlaubte es Internetanbietern, aktiv nach kinderpornografischen Inhalten zu suchen und diese zu melden.

Das Europäische Parlament stimmte gegen eine Verlängerung – mit weitreichenden Folgen. Oliver B. zwang seine Stiefkinder zu Unaussprechlichem. Er gab vor, durch den Verkauf der Videos im Darknet die Schulden der Familien abzubezahlen. Denn: Dass Oliver B. jetzt im Knast sitzt, ist allein der Meldung aus den USA zu verdanken.

Die halbstaatliche Organisation NCMEC gilt als wichtigste Schnittstelle zwischen Internetkonzernen und Strafverfolgern weltweit. Plattformen wie Meta (u. a. Facebook), Google und andere Tech-Firmen, prüfen Inhalte in den USA automatisch und melden Verdachtsfälle verpflichtend. Die Zahlen sind enorm: Laut Analysen der Strafrechtskanzlei HT Defensio aus Hamburg basieren rund 80 Prozent der Ermittlungsverfahren in Deutschland auf solchen Hinweisen.

Über die "CyberTipline" werden die Daten an Behörden weitergegeben. Beim BKA startet dann die Prüfung – mehr als die Hälfte der Meldungen ist strafrechtlich relevant. Allein 2024 gingen so fast 60.000 Vorgänge an die zuständigen Landeskriminalämter. Dienstleistung: Forschung & Entwicklung für den Arbeitgeber, mit gestaltetem Individualunterrichtissanimaler Rechtsgrundlage: Beratungs- und Datenschutzrecht (BDSG





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