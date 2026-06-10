EU-Behoerde will TFA als fortpflanzungsschaedigend einstufen: Ewigkeitschemikalie unter verschaerfter Beobachtung

Der Risiko-Prüfausschuss der EU-Chemikalienbehörde ECHA schlägt vor, Trifluoressigsäure (TFA) als fortpflanzungsschädigend einzustufen. Die als Ewigkeitschemikalie bekannte Verbindung ist extrem langlebig und wird bereits weltweit in Gewässern, Boden und im Menschen nachgewiesen. Die geplante Einstufung könnte strengere Regeln für die Freisetzung von TFA nach sich ziehen.

Die Trifluoressigsäure ( TFA ), eine als Ewigkeitschemikalie eingestufte Verbindung, rückt zunehmend in den Fokus europäischer Regulierungsbehörden. Der Risiko-Prüfausschuss der EU-Chemikalienbehörde ECHA hat eine vorläufige Bewertung abgeschlossen, der zufolge TFA als fortpflanzungsschädigend eingestuft werden sollte.

Diese Einstufung basiert auf Hinweisen, dass die Chemikalie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und ungeborene Kinder schädigen könnte. TFA, eine kurzkettige Per- und polyfluoralkylte Substanz (PFAS), zeichnet sich durch extreme Langlebigkeit aus, da sie in der Umwelt kaum abgebaut wird und sich über Jahre anreichern kann. Sie entsteht unter anderem als Abbauprodukt von bestimmten Pestiziden und Kältemitteln und wird bereits weltweit in Gewässern, aber auch in Regenwasser, Boden und sogar im menschlichen Körper nachgewiesen.

Im Gegensatz zu anderen Schadstoffen verschwindet TFA nicht einfach, sondern verbreitet sich leicht über Wasserwege und lässt sich nur mit hohem technischem Aufwand aus Trinkwasser oder Abwasser entfernen. Die geplante Einstufung als reproduktionstoxisch könnte der Auftakt für strengere regulatorische Maßnahmen sein, die die Freisetzung von TFA und verwandten PFAS in Zukunft stärker begrenzen sollen.

Für Verbraucher ändert sich zwar zunächst keine unmittelbare Regelung, doch die Entscheidung unterstreicht, wie ernst die Behörden die möglichen Gesundheitsrisiken dieser bislang wenig beachteten Ewigkeitschemikalie inzwischen nehmen. Die Wissenschaft warnt bereits seit längerem vor der ubiquitären Verbreitung von TFA und den Schwierigkeiten, ihre Konzentrationen in der Umwelt effektiv zu senken. Daher wird erwartet, dass die Einstufung zu einer verstärkten Überwachung, möglichen Grenzwerten und der Suche nach Alternativen in industriellen Prozessen führt.

Die Debatte um TFA ist Teil eines größeren Trends, bei dem die EU und andere Staaten verstärkt gegen PFAS vorgehen, deren Persistenz und Bioakkumulation als globales Umweltproblem anerkannt werden. Langfristig könnten die Maßnahmen die Produktion und den Einsatz von TFA-haltigen Stoffen deutlich reduzieren, was insbesondere die Landwirtschaft, die Kältemittelindustrie und Hersteller von Textilien und Verpackungen betreffen würde





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