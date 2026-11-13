EU-Delegation unterstützt Friedensgespräche zwischen Russland und Ukraine

Die EU und fünf Staaten der Koalition der Willigen entsenden Diplomaten zu den Friedensverhandlungen. EU-Ratspräsident António Costa bestätigt die gemeinsame europäische Position zur Ukraine-Hilfe.

Europa wird sich mit einer Delegation aus Diplomaten mehrerer Länder an den Friedensgespräche n zwischen Russland und der Ukraine beteiligen. Neben der EU werde der Kontinent von fünf Mitgliedern der sogenannten Koalition der Willigen vertreten. Dies hat EU-Ratspräsident António Costa nach einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Dublin am Freitag offiziell angekündigt. Die beteiligten Nationen umfassen Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Polen.

Struktur der Europäischen Vertretung

Bei den EU-Institutionen handele es sich um die EU-Kommission und den Rat der EU-Länder, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erläuterte. Die Bundesregierung begrüßte diese Entscheidung zur direkten Mitwirkung am diplomatischen Prozess. Ein Regierungssprecher betonte, dass man sich in seiner bisherigen Verhandlungspraxis bestätigt sehe. Nun komme es darauf an, sich auf die Inhalte einer möglichen Friedenslösung zu konzentrieren.

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Gesicherte Position der EU-Führung

Die Grundsätze und die Position der EU in den Verhandlungen seien bereits bekannt und klar definiert. António Costa erklärte, dass das europäische Team weiterhin in enger Abstimmung und in vollkommener Geschlossenheit handeln wird. Er mahnte, mit einer klaren und geeinten Stimme zu sprechen, um die Sicherheit des Kontinents zu prägen. Dies gilt insbesondere angesichts der direkten Auswirkungen auf die europäische Stabilität.

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Zentrale Rolle bei Wiederaufbau und Sicherheit

Die EU spielt eine zentrale Rolle bei den Gesprächen über die europäische Zukunft der Ukraine, deren Wiederaufbau und Wohlstand. Ursula von der Leyen versicherte, dass man die Ukraine unterstützen und gleichzeitig die eigenen Interessen schützen wird. Diese klare Zusage soll Vertrauen bei den Partnern stärken und die Position Europas in den komplexen Gesprächen mit Moskau festigen.

Hintergrund der internationalen Vermittlung

Die aktuelle Debatte über die Besetzung der Verhandlungstische ist durch die von den USA vermittelten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Fahrt gekommen. Während kleinere Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen sich für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas oder andere Kandidaten entschieden hatten, zeigt der jetzige Entwurf eine breitere Allianz. Die Koordination zwischen den Institutionen und den Staaten der Koalition der Willigen soll nun die Verhandlungsposition stärken.