EU-Fluggastrechte: Deutschland und Frankreich drängen auf 250‑Euro‑Pauschale

Deutschland und Frankreich haben einen Kompromiss für einheitliche Fluggastrechte vorgeschlagen: 250 Euro Entschädigung bei mehr als drei Stunden Verspätung und ein verpflichtender Link zu Erstattungsformularen. Der Vorschlag steht im Konflikt mit den Plänen der EU‑Kommission, die Rechte zu lockern, während das Europaparlament sie stärken will.

Die Diskussion um eine grundlegende Reform der EU- Fluggastrechte hat in den vergangenen Wochen erneut an Fahrt gewonnen. Während bisherige Regelungen eine differenzierte Entschädigung nach Strecke und Verspätungsdauer vorsehen - bis zu 600 Euro bei Langstreckenflügen und 250 Euro bei Kurzstrecken, sofern die Ankunft mehr als drei Stunden verspätet ist - sollen künftig einheitliche Pauschalbeträge gelten.

Deutschland und Frankreich haben nun gemeinsam einen Kompromissvorschlag erarbeitet, der eine feste Entschädigung von 250 Euro bei einer Verspätung von über drei Stunden vorsieht, unabhängig davon, ob es sich um einen Inlands- oder Interkontinentalflug handelt. Dieser Ansatz würde die bisherige Staffelung deutlich vereinfachen und könnte für viele Passagiere zu einer schnelleren Auszahlung führen. Ein zentrales Element des Vorschlags ist die Verpflichtung der Fluggesellschaften, den Reisenden einen direkten Link zu einem standardisierten Erstattungsformular zur Verfügung zu stellen.

Durch diese Maßnahme soll die bislang oft umständliche und zeitraubende Antragstellung erleichtert werden. Experten gehen davon aus, dass dadurch nicht nur die Durchsetzung von Ansprüchen beschleunigt, sondern auch die Beantragungsquote steigen könnte, weil die Hürden für die Passagiere deutlich niedriger werden.

Zudem würde ein einheitlicher Pauschalbetrag die Transparenz erhöhen und das Vertrauen in das System der Fluggastrechte stärken. Allerdings bleibt die Zukunft des Vorhabens ungewiss. Die Europäische Kommission und der Ministerrat verfolgen nach wie vor eine Gegenstrategie, die darauf abzielt, die bestehenden Rechte zu beschneiden, um die Luftfahrtindustrie von zusätzlichen finanziellen Belastungen zu entlasten. Das Europäische Parlament hingegen plädiert für eine Verstärkung der Passagierrechte, eine Beibehaltung der aktuellen Staffelungen und sogar für leichte Erhöhungen der Entschädigungen.

Die anstehenden Verhandlungen werden zeigen, ob der Vorschlag aus Berlin und Paris den Weg in das EU-weite Recht findet oder ob die gegensätzlichen Positionen zu einem erneuten Stillstand führen. Der Ausgang wird erhebliche Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Fluggesellschaften und ihren Kunden haben und könnte das gesamte Bild der Verbraucherrechte im Luftverkehr neu definieren





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Fluggastrechte EU‑Reform Entschädigungspauschale Passagierrechte Luftverkehr

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