Die EU führt ab Dezember 2026 vorläufige Importquoten für Hybridautos und Plug-in-Hybridwagen aus China, Japan und weiteren Ländern ein.

Die Europäische Kommission hat vorläufige Einfuhrbeschränkungen für Hybridfahrzeuge aus Drittstaaten beschlossen. Die am 24. November 2026 im Amtsblatt der EU veröffentlichte Durchführungsverordnung tritt am 1.

Dezember 2026 in Kraft und gilt zunächst für 200 Tage. Neben China erhalten Japan, die Türkei, Großbritannien, Südkorea, Mexiko, Marokko, Serbien und die USA jeweils eigene Importkontingente. Mit den Maßnahmen reagiert die EU-Kommission auf stark gestiegene Einfuhren und eine aus ihrer Sicht drohende erhebliche Schädigung der europäischen Automobilindustrie. Die Einfuhrbeschränkungen erfassen neue Pkw mit Verbrennungs- und Elektroantrieb, unabhängig davon, ob ihre Batterie extern aufgeladen werden kann.

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Damit fallen sowohl konventionelle Hybridfahrzeuge als auch Plug-in-Hybride sowie Mildhybride , deren Elektromotor ebenfalls als Antriebsmotor dient, unter die Regelung. Range-Extender-Elektroautos mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator sind ausgenommen, sofern ausschließlich der E-Motor die Räder antreibt. Anders als bei den 2024 von der EU eingeführten Ausgleichszöllen auf rein batterieelektrische Fahrzeuge aus China handelt es sich um mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen und nicht um zusätzliche Zölle.

Nach Ausschöpfung eines Importkontingents dürfen grundsätzlich keine weiteren darunterfallenden Fahrzeuge in die EU eingeführt werden, bis neue Kontingentmengen zur Verfügung stehen. Die Importkontingente orientieren sich überwiegend an den Einfuhrmengen des Jahres 2025 zuzüglich rund 15 Prozent und verteilen sich auf drei Zeitabschnitte bis zum 18. Juni 2027. Für China sieht die Verordnung insgesamt 191.780 Fahrzeuge vor, für Japan 170.889, für die Türkei 126.320 und für Großbritannien 105.402 Einheiten.

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Für Südkorea stehen 67.924 Fahrzeuge zur Verfügung. Für die meisten betroffenen Exportländer liegen die annualisierten Obergrenzen lautBesonders weitreichend sind die Einfuhrbeschränkungen für China. Die Europäische Union und China hatten sich bereits im Oktober 2026 auf eine jährliche Importobergrenze von 350.000 chinesischen Hybridfahrzeugen verständigt. Nach Angaben vonentspricht dies etwa der Hälfte der für das Gesamtjahr 2026 erwarteten Einfuhrmenge.

Auch die Importe aus Mexiko, Marokko und Serbien lagen im Untersuchungszeitraum über den nun festgelegten annualisierten Kontingenten. Die EU-Kommission untersucht insbesondere die Entwicklung der Hybridfahrzeugimporte im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026. Nach ihrer vorläufigen Bewertung gewinnen Fahrzeuge aus chinesischer Produktion zunehmend Marktanteile zulasten europäischer Hersteller sowie anderer Exportländer wie Japan und Südkorea. Die Kommission begründet den vorläufigen Handelsschutz auch mit der Bedeutung der Hybridfahrzeugproduktion für Beschäftigung, technologische Entwicklung und die Finanzierung der Elektrifizierung der europäischen Automobilindustrie.

Für die Zuordnung zu den Importkontingenten ist der zollrechtliche Ursprung des jeweiligen Fahrzeugs maßgeblich, nicht der Sitz des Automobilherstellers. Damit können die Einfuhrbeschränkungen auch Modelle europäischer Marken betreffen, die außerhalb der EU produziert werden. Gebrauchte Hybridfahrzeuge sowie neue und gebrauchte rein batterieelektrische Pkw unterliegen nicht den Importquoten. Gebrauchte Hybride und gebrauchte Batterie-Pkw werden jedoch von der Kommission im Rahmen einer ergänzenden Importüberwachung erfasst.

Die am 30. Oktober 2026 eingeleitete Schutzmaßnahmenuntersuchung wird fortgesetzt und bildet die Grundlage für eine mögliche Einführung endgültiger Handelsschutzmaßnahmen. Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen..

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