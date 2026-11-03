EU genehmigt JD.com Kauf von MediaSaturn unter Auflagen

Die EU-Kommission hat den Kauf von Ceconomy durch JD.com mit Bedingungen genehmigt. Zehn Jahre gelten Marktregeln, um Preisdruck und Subventionsvorteile auszuschließen.

Die EU-Kommission hat der Übernahme des Düsseldorfer Handelskonzerns Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com final zugestimmt. Die zustimmende Entscheidung fällt unter der Bedingung, dass JD.com strenge Auflagen einhält, um wettbewerbswidrige Praktiken zu unterbinden. Der Vollzug der Transaktion steht kurz bevor und wird in den kommenden Tagen erwartet.

Zehn Jahre Marktregeln gelten

Jahrzehntelange Überwachung und strenge Bedingungen sollen sicherstellen, dass der chinesische Staat keine versteckten Subventionen an den europäischen Händler fließen lässt. Die Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union befürchteten, dass JD.com die vom chinesischen Staat erhaltenen Vorteile weitergeben könnte. Dazu zählen günstige Finanzierungen, Steuervergünstigungen und direkte Zuschüsse. Diese Unterstützung hätte zu einer aggressiven Preispolitik führen können, die andere Händler im Markt unter erheblichen Druck setzen würde.

Also read „Die Höhle der Löwen“-Star Carsten Maschmeyer warnt: „Die Gen Z hat ein Problem: Die Boomer“

Aus diesem Grund muss JD.com die vereinbarten Verpflichtungen über einen Zeitraum von zehn Jahren einhalten. Alle Geschäfte zwischen dem chinesischen Mutterkonzern und dem übernommenen Unternehmen müssen strikt zu marktüblichen Bedingungen abgewickelt werden. Diese Maßnahme dient primär dazu, jede heimliche finanzielle Unterstützung von Ceconomy durch das Mutterunternehmen effektiv zu verhindern. Nur so bleibt ein fairer Wettbewerb im europäischen Einzelhandel gewährleistet.

Diplomatische Spannungen mit Peking

Die Verhandlungen waren nicht unumstritten und führten zu diplomatischen Reibereien zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik China. Im August hatte die chinesische Seite der EU-Kommission wegen der Untersuchung mit Gegenmaßnahmen gedroht. Peking warf Brüssel übertriebene Forderungen vor und reagierte empfindlich auf die Auflagen. Das chinesische Justizministerium kündigte an, bei einem Festhalten der EU an ihrem Vorgehen entschlossen zu reagieren. Dies verdeutlicht die Sensibilität des Themas staatlicher Unterstützung im globalen Handel.

Advertisement

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera reagierte auf die diplomatischen Spannungen mit einem positiven Fazit. Sie begrüßte den konstruktiven Ansatz der beteiligten Unternehmen trotz der vorherigen tensionsgeladenen Phase. Teresa Ribera erklärte, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher von einem wettbewerbsfähigen Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor profitieren. In diesem Markt sollen für alle Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten, unabhängig von ihrer Herkunft.

Strategische Pläne und Datenschutz

JD.com hatte bereits im Sommer 2025 ein konkretes Übernahmeangebot vorgelegt, das nun die finale Hürde der EU-Prüfung genommen hat. Mit dem Kauf sichert sich JD.com einen der größten Handelskonzerne Europas und festigt seine globale Marktposition. Das Übernahmeangebot bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro. Dies ist ein signifikanter Schritt in der Expansion des chinesischen Handelsriesen in den westlichen Markt.

Auch Deutschland genehmigte den Deal zuvor, stellte jedoch eigene Bedingungen auf. Der Bund legte Auflagen zum Schutz personenbezogener Kundendaten fest. Die Bundesregierung erhält weitreichende Überwachungs- und Kontrollrechte, um die Datensicherheit der Kunden zu gewährleisten. Mit dem Kauf sichert sich JD.com zudem einen starken Footprint in Deutschland und ganz Europa. JD.com teilte zudem mit, dass die bisherige Strategie von MediaMarkt und Saturn unverändert bleibt. MediaMarkt und Saturn ist Europas größter Elektronikfachhändler.