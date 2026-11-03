EU genehmigt JD.com-Übernahme von Ceconomy unter Auflagen zur Wettbewerbsicherung

Die Europäische Kommission hat die Übernahme des europäischen Elektronikfachhändlers MediaMarktSaturn durch den chinesischen Konzern JD.com genehmigt, jedoch mit strikten Auflagen. Ziel der Maßnahmen ist es, staatliche chinesische Subventionen von der europäischen Geschäftstätigkeit fernzuhalten und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Unternehmen sind für zehn Jahre an diese Bedingungen gebunden, um Quersubventionierungen zu verhindern. Beide Konzerne planen den Vollzug der Transaktion in den kommenden Tagen. Der Vorgang war von politischen Spannungen begleitet, da China mit Gegenmaßnahmen drohte, sollte die EU an ihrer Untersuchung festhalten. Dennoch betonte die EU-Kommission die Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer. Die Genehmigung ist eine zentrale Voraussetzung für den Eigentümerwechsel, der Ceconomy auf rund 2,2 Milliarden Euro bewertete. Neben der EU-Kommission hatten auch nationale Behörden, insbesondere in Deutschland, ihre Zustimmung unter zusätzlichen Auflagen erteilt, die den Kundendatenschutz und staatliche Kontrollrechte regeln.

Die Europäische Kommission hat ihre lang erwartete Entscheidung zur Übernahme der Ceconomy Holding durch den chinesischen Technologie- und Handelskonzern JD.com bekanntgegeben. Die EU- Wettbewerb sbehörde hat den Transaktionsvorgang unter strengen Auflagen genehmigt, um sicherzustellen, dass staatliche Subventionen aus China den europäischen Binnenmarkt nicht verzerren.

Diese Genehmigung ist ein entscheidender Meilenstein für die geplante Akquisition, bei der der chinesische E-Commerce-Riese den europäischen Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn übernehmen will. JD.com und Ceconomy gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass nunmehr alle angebotenen Bedingungen der Kommission erfüllt seien. Daher planen beide Unternehmen den Vollzug der Transaktion für die kommenden Tage. Die Brüsseler Behörde hatte in ihrer Untersuchung festgestellt, dass JD.com erhebliche Unterstützung durch den chinesischen Staat erhielt, darunter Vorzugsfinanzierungen, Steuervergünstigungen und direkte Zuschüsse.

Also read EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen

EU-Kommission genehmigt Übernahme

Die Kommission sah ein signifikantes Risiko, dass diese finanziellen Vorteile indirekt an die europäische Tochtergesellschaft Ceconomy weitergegeben werden könnten. Dies hätte zur Folge, dass die Unternehmen ihre Mitbewerber auf dem Markt durch eine aggressive Preispolitik unter enormen Druck setzen könnten, was den fairen Wettbewerb gefährdet. Um diese Risiken abzuwenden, wurden den Unternehmen strenge Verpflichtungen auferlegt. Diese verpflichten JD.com und Ceconomy dazu, sämtliche konzerninternen Transaktionen, insbesondere im Finanzbereich, zu marktüblichen und fairen Bedingungen abzuwickeln.

Dieses Instrument soll eine Quersubventionierung, also die Nutzung staatlicher Hilfen in China zur Unterstützung der europäischen Geschäftstätigkeit, wirksam verhindern. Die Unternehmen hatten diese Verpflichtungszusagen im Zuge der wettbewerbsrechtlichen Prüfung selbst vorgeschlagen und sind nun für einen Zeitraum von zehn Jahren daran gebunden. Diese zeitliche Befristung soll sicherstellen, dass die Wettbewerbsbedingungen langfristig stabil bleiben und sich die Marktverhältnisse normalisieren können. Die Entscheidung der EU-Kommission folgt auf intensive Verhandlungen und Prüfungen, die auch die nationalen Wettbewerbsbehörden in den Mitgliedstaaten einbezog.

Advertisement

Besondere Auflagen in Deutschland

Besonders in Deutschland, wo Ceconomy mit seinen Marken MediaMarkt und Saturn eine starke Präsenz hat, war die Genehmigung mit weiteren Bedingungen verbunden. So sollen dort unter anderem die Datenschutzbestimmungen für Kundeninformationen streng eingehalten werden.

Zudem erhält die Bundesregierung weitreichende Überwachungs- und Kontrollrechte, um die Einhaltung der Auflagen zu gewährleisten. Im Falle von Verstößen gegen diese Bedingungen behält sich die deutsche Regierung vor, die Genehmigung für die Übernahme vollständig zu widerrufen. Dieser Schritt unterstreicht die sensible Natur der Transaktion und das hohe Interesse der europäischen Staaten an der Kontrolle über strategisch wichtige Handelsstrukturen.