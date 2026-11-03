EU genehmigt JD.com-Übernahme von MediaMarktSaturn mit Auflagen

Die EU-Kommission hat die Übernahme von MediaMarktSaturn durch JD.com gegen Subventionsauflagen genehmigt. Die Transaktion soll in Kürze abgeschlossen werden.

Die Europäische Kommission hat der geplanten Übernahme von MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Konzern JD.com offiziell zugestimmt. Diese Entscheidung markiert einen entscheidenden Meilenstein für den Düsseldorcer Einzelhandelsriesen Ceconomy und beendet eine intensive wettbewerbsrechtliche Prüfung. Die EU-Wettbewerbsbehörde hat die Transaktion unter strikten Bedingungen genehmigt, um sicherzustellen, dass staatliche chinesische Subventionen den europäischen Binnenmarkt nicht verzerren. Damit ist eine der letzten großen Hürden für den Eigentümerwechsel genommen, und die beteiligten Unternehmen können den Vollzug der Übernahme in den kommenden Tagen ankündigen.

Wettbewerbsrechtliche Auflagen gegen Subventionen

Die EU-Kommission sah ein potenzielles Risiko darin, dass JD.com durch chinesische Vorzugsfinanzierungen, Steuervergünstigungen und direkte Zuschüsse finanziell überdurchschnittlich gestärkt ist. Die Behörde befürchtete, dass diese Vorteile auch an Ceconomy weitergegeben werden könnten, um Mitbewerber durch eine aggressive Preispolitik unter Druck zu setzen. Um diese Gefahr abzuwenden, haben die Unternehmen verbindliche Verpflichtungszusagen eingereicht, die sie für zehn Jahre einhalten müssen. Danach sind sämtliche konzerninternen Transaktionen zwischen JD.com und Ceconomy zu marktüblichen Bedingungen abzuwickeln, insbesondere bei Finanzierungen.

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Diese Auflagen sollen eine Quersubventionierung effektiv verhindern. Durch die Bindung an marktkonforme Konditionen wird sichergestellt, dass Ceconomy nicht von nicht-marktgerechten Vorteilen profitiert, die durch staatliche Eingriffe in China entstanden sind. Die EU-Kommission betont dabei, dass staatliche Hilfen in der Europäischen Union strengen Regeln unterliegen, um faire Wettbewerbsbedingungen für alle Akteure zu gewährleisten. Die Prüfung ausländischer Subventionen ist dabei kein neues Instrument, doch wird nun konsequent überprüft, ob Unternehmen, die außerhalb der EU agieren, unter denselben Bedingungen konkurrieren wie lokale Anbieter.

Diplomatische Spannungen und internationale Prüfung

Die Untersuchung löste diplomatische Spannungen aus, als das chinesische Justizministerium im August mit Gegenmaßnahmen drohte. Peking verbot daraufhin Organisationen und Einzelpersonen in China, EU-Behörden bei bestimmten Auskunftsersuchen zu unterstützen. Das Justizministerium warf der EU-Kommission vor, umfangreiche und unnötige Informationen aus China gefordert zu haben. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde widersprach dieser Kritik und verwies darauf, dass das Ziel gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle in der EU tätigen Unternehmen, einschließlich chinesischer Konzerne, im Vordergrund stehe. Nur so könne ein fairer Markt für Verbraucher und Unternehmen bestehen.

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Neben der EU waren auch andere nationale Behörden gefordert. Behörden in mehreren Ländern, darunter Deutschland, prüften die Übernahme ebenfalls und gaben ihre grünen Lichter mit eigenen Auflagen. In Deutschland stehen der Bundesregierung starke Überwachungs- und Kontrollrechte zu. Diese Mechanismen sollen gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten der Kunden geschützt bleiben. Zudem ermöglicht die deutsche Genehmigung der Bundesregierung, die Zustimmung im Fall von Verstößen gegen die Auflagen zu widerrufen, was ein wichtiger Sicherheitsbaustein für den Schutz nationaler Interessen darstellt.

Wirtschaftliche Dimension und Marktimpact

Die wirtschaftliche Dimension der Transaktion ist erheblich. Das Übernahmeangebot des chinesischen Onlinehändlers bewertet den Düsseldorfer Konzern Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro. MediaMarktSaturn gilt als Europas größter Elektronik-Fachhändler und ist in Deutschland nach Amazon, Otto und Zalando der viertgrößte Onlineshop. Das Handelsunternehmen Ceconomy, zu dem die MediaMarktSaturn Retail Group gehört, entstand im Jahr 2017 als Abspaltung von der Metro-Gruppe. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 24,0 Milliarden Euro.

Die globale Reichweite von JD.com unterstreicht die Bedeutung der Transaktion. Der chinesische Handelskonzern hat einen Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und beschäftigt weltweit etwa 570.000 Mitarbeiter. JD.com ist einer der zehn größten Handelskonzerne der Welt und tätig in den Bereichen Technologie, Logistik und Gesundheit. In Deutschland ist das Engagement des Unternehmens bis auf den Start des Onlineshops Joybuy im März dieses Jahres überschaubar geblieben. Die Übernahme bietet JD.com nun eine starke Basis im europäischen Einzelhandel.

Reaktion der Akteure und nächster Schritte

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera begrüßte den konstruktiven Ansatz der beteiligten Unternehmen und betonte den Nutzen für die Verbraucher. Sie erklärte, dass Verbraucherinnen und Verbraucher von einem wettbewerbsfähigen Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor profitieren, in dem für alle Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten. Diese Aussage spiegelt die Haltung der Kommission wider, die marktliche Offenheit mit strengem Schutz vor unfairen staatlichen Eingriffen verbindet. Die Genehmigungsentscheidung ist nun eine der letzten Voraussetzungen für den Eigentümerwechsel.

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Jakcom und Ceconomy haben in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitgeteilt, dass nun alle Angebotsbedingungen erfüllt seien. Das Unternehmen kündigte den Vollzug der Transaktion für die kommenden Tage an. JD.com versicherte weiterhin, dass die Geschäftsmodell- und Strategielinie unverändert bleibe. Der Vorstand wird weiterhin für die Umsetzung der Geschäftsstrategie und die operative Führung des Unternehmens verantwortlich sein. Das Unternehmen hat sich verbindlich dazu verpflichtet, die für Mitarbeitende, Marken und Märkte besonders wichtigen Grundlagen zu schützen. Diese Zusage ist integraler Bestandteil der wettbewerbsrechtlichen Auflagen, die den Übergang regeln.