EU-Gericht bestätigt: EU-Länder haben weitreichende Befugnisse, um eine "angemessene Vergütung" für Presseverlage durchzusetzen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rechtssache C-797/23 gegen Meta klargestellt, dass die EU-Länder weitreichende Befugnisse haben, um eine "angemessene Vergütung" für Presseverlage durchzusetzen. Das Urteil bestätigt, dass nationale Regelungen, die Plattformbetreiber zu Verhandlungen und zur Datenauskunft verpflichten, mit dem EU-Recht vereinbar sind.

Der lange Streit zwischen Tech-Giganten und der europäischen Pressebranche hat ein neues Kapitel erreicht. In der Rechtssache C-797/23 gegen Meta hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag klargestellt: Die EU-Länder haben weitreichende Befugnisse, um eine "angemessene Vergütung" für Presseverlage durchzusetzen.

Das Urteil bestätigt: Nationale Regelungen, die Plattformbetreiber zu Verhandlungen und zur Datenauskunft verpflichten, sind mit dem EU-Recht vereinbar. Meta hatte gegen einen Beschluss der dortigen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Agcom) geklagt, nachdem die Kriterien für die Vergütung von Online-Inhalten festgelegt hatte. Der US-Konzern monierte, die italienischen Vorschriften würden die unternehmerische Freiheit unzulässig einschränken und gegen den europäischen Rahmen für digitale Märkte verstoßen. Zwar stellten die Verpflichtungen einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar, räumen sie ein.

Dieser sei aber durch das Ziel gerechtfertigt, einen fairen Urheberrechtsmarkt zu gewährleisten und den Medienpluralismus zu schützen. Urheberrechtsrichtlinie von 2019 EU-weit verankerte Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Artikel 15 des EU-Gesetzes stellt Presseveröffentlichungen im Netz zwei Jahre lang unter Schutz. Ein zentraler Punkt des Urteils betrifft das Machtgefälle zwischen Plattformen und Verlagen.

Der EuGH führt aus, dass sich Verlage in einer schwachen Verhandlungsposition befinden. Daher ist es rechtens, dass Anbieter wie Meta verpflichtet werden, die für die Berechnung der Vergütung nötigen Informationen offenzulegen. Zugleich setzt der EuGH den Mitgliedstaaten Grenzen: Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur dann, wenn die Plattform die Inhalte tatsächlich nutzt.

Zudem müssen Verlage die Freiheit behalten, eine Nutzungserlaubnis unentgeltlich zu erteilen oder die Verbreitung ganz zu untersagen. Die Vergütung muss laut der Entscheidung stets die direkte wirtschaftliche Gegenleistung für die Erlaubnis zur Vervielfältigung oder öffentlichen Zugänglichmachung darstellen. Das Urteil dürfte sich auch auf Deutschland auswirken, wo ähnliche Strukturen existieren.

Hierzulande fungiert das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) als Schiedsstelle und soll in dieser Funktion – ähnlich wie die Agcom – dabei helfen, die Auseinandersetzung über einen gerechten Ausgleich vor dem DPMA weiterlaufen zu lassen. Die Entscheidung aus Luxemburg stärkt nun die Position der Schiedsstellen und Verlage, da sie den gesetzlichen Rahmen für solche Zwangsverhandlungen und Informationspflichten legitimiert. Kommt es zu keiner langfristigen Lösung, wären auch hierzulande die Gerichte gefragt.

Das aktuelle EuGH-Urteil würde hier als maßgeblicher Leitfaden für die Rechtsauslegung dienen





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