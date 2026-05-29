EU gibt 16 Milliarden Euro an Ungarn frei: Wendepunkt nach Jahren der Konfrontation

Die EU-Kommission hat festgesetzte Fördergelder in Höhe von über 16 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben. Dies ist ein Wendepunkt nach Jahren der Konfrontation zwischen der EU und Ungarn unter der Führung von Viktor Orbán. Der neue ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat sich auf einen soliden Rahmen geeinigt, der sicherstellen soll, dass Ungarn die Probleme im Zusammenhang mit Korruption und Rechtsstaatlichkeit angeht.

Ungarn erlebt einen Wendepunkt: Die EU-Kommission hat festgesetzte Fördergelder in Höhe von über 16 Milliarden Euro freigegeben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) verkündete dies nach einem Treffen mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar (45).

Das Geld war unter Orbáns Vorgängerregierung eingefroren worden - aufgrund von Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung. Nun sieht Brüssel 'große Fortschritte' bei wichtigen Reformen. Die Freigabe gliedert sich in: zehn Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds als Zuschüsse und Kredite sowie 4,2 Milliarden Euro aus einem Fonds für Umwelt- und Verkehrsprojekte (sog. Kohäsionsmittel).

Weitere 2,2 Milliarden Euro sollen folgen, sobald Ungarn weitere Reformschritte umsetzt. Insgesamt hatte Brüssel wegen Orbáns Politik etwa 18 Milliarden Euro für Ungarn zurückgehalten. Der neue ungarische Regierungschef spricht von einem 'historischen Tag'. Sein Team habe 'um jeden Europa-Cent gekämpft'.

Magyars konservative Tisza-Partei hatte bei der Parlamentswahl im April eine Zweidrittelmehrheit erobert und verdrängte damit Orbáns Fidesz-Partei aus der Macht. Von der Leyen betont: 'Wir haben uns auf einen soliden Rahmen geeinigt, der sicherstellen soll, dass Ungarn die Probleme im Zusammenhang mit Korruption und Rechtsstaatlichkeit angeht.

' Die Freigabe der Gelder ist an Bedingungen geknüpft. Magyar muss zeigen, dass er seine Reformversprechen umsetzt. Dies ist eine klare Botschaft: Orbáns Zeit der Konfrontation mit Brüssel ist vorbei - wer reformiert, bekommt Geld. Wer blockiert, bekommt nichts.

Für Ungarn bedeutet dies eine wirtschaftliche Atempause nach Jahren der EU-Konfrontation. Für die EU bedeutet es, dass eine zentrale Reformblockade aus dem Weg ist





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