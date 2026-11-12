EU-Gipfel Dublin: Europas Position zu Russland und Ukraine nach Kriegsende

Europäische Staats- und Regierungschefs betonen am Europa-Gipfel in Dublin, dass Sicherheitsgespräche mit Russland erst nach dem Ukraine-Krieg möglich sind.

Europa und die große Mehrheit der europäischen Staaten bevorzugen es, mit Russland erst nach dem Ende des Ukraine-Kriegs über zentrale Sicherheitsfragen zu verhandeln. In einer Erklärung, die am Europa-Gipfel in der irischen Hauptstadt Dublin von 39 Ländern unterzeichnet wurde, wird deutlich, dass man Gespräche über weitere Mechanismen zum Risikomanagement und zur Risikoverringerung unterstützen möchte, sofern sie zur Stabilität in Europa beitragen. Solche Dialoge sollen jedoch erst wieder aufgenommen werden, wenn der Frieden in Europa vollständig wiederhergestellt ist.

Dabei können diese zukünftigen Gespräche sowohl militärische Risiken als auch Gefahren behandeln, die von Handlungen ausgehen, die unter der Schwelle einer bewaffneten Aggression liegen. In der Regel sind damit sogenannte hybride Bedrohungen gemeint, zu denen Sabotageakte und Desinformationskampagnen zählen. Diese Position steht im Kontrast zu früheren Forderungen Russlands, die unter anderem eine deutliche Einschränkung der Nato-Präsenz in der Nähe der russischen Grenzen vorsahen.

Also read Ukraine-Krieg: Russland und Ukraine vereinbaren Gefangenenaustausch

Strategische Position Europas auf dem Gipfel

Die auf dem Europa-Gipfel in Dublin verabschiedete Erklärung signalisiert einen klaren Konsens unter den teilnehmenden Nationen, dass Sicherheitsarchitekturen erst nach einem Frieden möglich sind. Die 39 beteiligten Länder verstehen Risikoreduzierung als ein Ziel, das nur nach Beendigung der aktiven Kriegshandlungen erreicht werden kann. Die Unterzeichnerstaaten legen damit den Fokus auf langfristige Stabilität und grenzen sich von sofortigen Verhandlungen über Sicherheitskompromisse unter Kriegsbedingungen ab.

Ergebnisse der US-Russland-Gespräche

Das Treffen der US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml ist nach russischen Medienberichten abgeschlossen. Die Gespräche dauerten rund zweieinhalb Stunden, wobei der Kremlchef seine unnachgiebigen Gebietsforderungen gegenüber der Ukraine bekräftigte. Für Russland existiere nur eine mögliche Grenzlinie, die die offiziellen russischen Außengrenzen einschließe und damit auch ukrainische Gebiete, die Russland annektiert hat.

Advertisement

Putins Vorstellung der Grenze umfasst neben der 2014 annektierten Krim-Halbinsel auch die 2022 für russisches Staatsgebiet erklärten Verwaltungsgebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Militärisch ist Russland jedoch nicht in der Lage, alle vier Gebiete vollständig zu kontrollieren. Besonders der Abzug ukrainischer Truppen aus Donezk und Luhansk, dem sogenannten Donbass, bleibt ein zentrales und ungelöstes Ziel Moskaus, das Putin in den fast fünf Jahren des Krieges nicht erobern konnte.

Menschliche Hilfe und humanitäre Fragen

Während der Gespräche im Kreml schlug Putin eine humanitäre Aktion für die umkämpfte Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk vor. Ähnlich wie beim jüngsten Evakuierungsprogramm in der Frontstadt Oleschky im Gebiet Cherson sollen dort Hunderte Zivilisten in Sicherheit gebracht werden können. Der russische Staatschef betonte, dass Russland fünf Tage Waffenruhe benötige, um das Gebiet zu entminen, und verwies darauf, dass die Ukraine davon ausgehe, die Stadt zu kontrollieren, während er selbst Kostjantyniwka in der Nähe von Kramatorsk als unter russischer Kontrolle stehend betrachtet.

Um die Evakuierung transparent zu gestalten, sollen internationale Medienvertreter, einschließlich Journalisten aus den USA, eingeladen werden, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Diese Vorgehensweise erinnert an die Ende Oktober in Oleschky durchgeführte Mission, bei der Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der US-Ersten Lady Melania Trump gemeinsam die Evakuierung koordinierten. Kiew lehnte diesen Vorschlag zur Evakuierung in Kostjantyniwka jedoch ab.

Ausblick auf künftige Friedensverhandlungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet bei den nächsten Friedensgesprächen mit Russland Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Deeskalation der Konflikte. Er begrüßte ausdrücklich die geplante Teilnahme europäischer Vertreter an den von den USA vermittelten Gesprächen und kündigte den bislang größten Gefangenenaustausch des gesamten Krieges an. Selenskyj äußerte seine Sicht am Rande des europäischen Gipfeltreffens in Dublin nach einem Treffen mit den US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff.

Advertisement

Der ukrainische Präsident betonte, es sei wichtig, dass der Friedensprozess wieder in Gang gekommen sei. Jared Kushner erklärte hingegen, dass ein Friedensabkommen nicht ohne die Europäer am Verhandlungstisch geschlossen werden könne. Steve Witkoff hatte seinerseits eine neue Gesprächsrunde angekündigt, an der Regierungsvertreter aus Europa teilnehmen sollen. Damit wird die Rolle des Kontinents als entscheidender Partner in jedem künftigen Friedensprozess unterstrichen.