Der Sondergipfel in Brüssel endet ohne Einigung. Bundeskanzler Friedrich Merz pocht auf massive Kürzungen beim EU-Haushalt bis 2034 und warnt vor neuen Schulden.

Der bisherige Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel verlief ohne konkrete Ergebnisse und wurde vorzeitig beendet. Die Beteiligten konnten sich bis zum späten Donnerstagabend nicht auf den nächsten langfristigen finanziellen Rahmen der Europäischen Union bis zum Jahr 2034 einigen. Die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Höhe der Ausgaben und die Verteilung der finanziellen Mittel blieben zu groß, um in den zwei Tagen eine verbindliche Übereinkunft zu erzielen. Damit bleibt die größte finanzielle Auseinandersetzung innerhalb der Union vorerst ohne einen klaren Sieger.

Keine Einigung trotz vorläufiger Kürzungen

Bundeskanzler Friedrich Merz machte nach Ende der Verhandlungen am späten Donnerstagabend deutlich, dass die Positionen der einzelnen Länder noch immer zu weit auseinander liegen. Er erklärte öffentlich, dass man in dieser Sitzung keine Einigung erzielen werde, betonte jedoch gleichzeitig seine Hoffnung, den Streit um den Haushaltsplan noch vor dem Ende des laufenden Jahres beilegen zu können. Als nächste Gelegenheit dafür wurde ein weiterer EU-Gipfel für den 17. und 18. Dezember im kommenden Jahr festgelegt, wobei Merz andeutete, dass diese Verhandlungsrunde durchaus länger als die aktuellen zwei Tage dauern könnte. Der Druck auf alle Beteiligten bleibt somit hoch, da eine Einigung für die weitere Planungssicherheit der Union entscheidend ist.

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Deutsche Forderungen nach massiven Einsparungen

Deutschland unter Federführung von Friedrich Merz pocht weiterhin auf drastische Einsparungen im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission. Während Ratspräsident António Costa gegenüber dem ursprünglichen Plan der EU-Kommission bereits eine Reduzierung um 204 Milliarden Euro vorgeschlagen hat, verlangt Merz noch deutlich mehr. Deutschland bestreitet, dass Einsparungen von mehreren 100 Milliarden Euro realistisch und notwendig sind, um die Finanzen der Union zu stabilisieren. Der Bundeskanzler begründet diesen harten Kurs mit der strukturellen Belastung, der Deutschland ausgesetzt ist. Er verwies darauf, dass Deutschland rund ein Viertel der gesamten EU-Einnahmen beisteuert, aber unmittelbar nur etwa acht Prozent der Ausgaben zurück erhält. Aus dieser Bilanz leitet Deutschland den Anspruch ab, wie andere Nettozahlerstaaten auch einen signifikanten Rabatt auf die Beitragszahlungen zu erhalten.

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Absage an neue europäische Schulden

Friedrich Merz erteilte neuen gemeinsamen Schulden der Europäischen Union eine klare Absage und verwies auf die Notwendigkeit solider Finanzen. Er betonte, dass Europa keine zusätzlichen Schulden aufnehmen dürfe, um seine Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Allein für die Tilgung der bereits bestehenden EU-Schulden würden im kommenden siebenjährigen Finanzrahmen mehr als 150 Milliarden Euro an Zinsen anfallen. Merz warnte davor, dass eine Verschuldung über dieses Maß hinaus die Handlungsfähigkeit der Union beeinträchtigen würde. Die Forderung nach einem soliden Finanzrahmen steht im Widerspruch zu Plänen einiger Mitgliedstaaten, die über gemeinsame Anleihen die finanzielle Unterstützung für die Ukraine und andere Vorhaben finanzieren möchten. Merz bestand darauf, dass solche Hilfen von der gesamten Europäischen Union getragen werden müssen, ohne neue Schulden bei den Bürgern zu hinterlassen.

Reaktion auf amerikanische Diplomatie gegenüber Russland

Neben den internen Haushaltsstreitigkeiten zeigte sich Bundeskanzler Friedrich Merz erfreut über die diplomatischen Initiativen des US-Präsidenten Donald Trump. Er erklärte mit großer Freude, dass Trump sich heute direkt an Russland gewandt und den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert habe, die Kampfhandlungen zu beenden. Merz lobte diese klare Position des US-Präsidenten und versicherte, dass diese Haltung von allen europäischen Partnern geteilt wird. Diese internationale Dimension des Gesprächs unterstreicht die Vernetzung der europäischen Sicherheitsinteressen mit den USA. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich diese diplomatischen Signale in konkrete politische Ergebnisse übersetzen lassen, die auch die europäische Haushaltspolitik beeinflussen könnten. Die Bewegung in den Verhandlungen deutet darauf hin, dass der Kompromissdruck auf alle Seiten weiter zunehmen wird.