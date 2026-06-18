EU-Gipfel: Kanzler Merz wartet auf schwierige Debatte

Der Kanzler hat Widerstand gegen den 2000 Milliarden Euro schweren EU-Haushalt angekündigt. Deutschland müsste als größter Nettozahler rund ein Viertel dieser Summe schultern. Der Kanzler lehnt neue Schulden strikt ab und will, dass Brüssel spart.

Bei dem EU-Gipfel, der ab heute stattfinden wird, wartet der Kanzler auf eine schwierige Debatte. Friedrich Merz hat angekündigt, dass er Widerstand gegen den 2000 Milliarden Euro schweren EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 leisten wird.

Deutschland müsste als größter Nettozahler rund ein Viertel dieser Summe schultern. Der Kanzler lehnt neue Schulden strikt ab und will, dass Brüssel spart. Die Debatte werde sehr schwierig und eine große Kraftanstrengung, sagte Merz bei seinem Eintreffen in Brüssel. Mindestens 16 der 27 EU-Länder kämpfen gegen seine Linie und wollen die Gemeinschaftsausgaben eher noch erhöhen und neue Schulden machen.

Regentin Giorgia Meloni fordert außerdem, den deutschen Beitrags-Rabatt zu streichen oder ihn Italien in gleichem Umfang zu gewähren. Laut Meloni könne die EU zwar mehr in Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit investieren, aber nicht zulasten von Fischern und Landwirten. Das ist das Gegenteil dessen, was Merz und seine Allianz der Sparsamen und Modernisierer wollen. Der Europäische Steuerzahlerbund spricht von entscheidenden Verhandlungen für die Zukunft von Europa.

Die von der zyprischen Ratspräsidentschaft vorgeschlagene Reduzierung des 2000-Milliarden-Euro-Budgets um 2 Prozent nennt er einen schlechten Witz. Jäger sagt, Deutschland habe nichts mehr zu verschenken und unsere Kassen seien leer. Auch der EU-Abgeordnete Moritz Körner fordert mehr Ausgabendisziplin und sagt, Europa brauche einen Haushalt, der Wirkung belohne und Verschwendung beende. Neue EU-Steuern seien Gift für die Wirtschaft.

Die 'Sparsamen' stoßen auf den Skandal um Spaniens zweckentfremdete EU-Milliarden. Corona-Wiederaufbauhilfen landeten in der Rentenkasse. Der EU-Abgeordnete und CDU-Haushaltsexperte Andreas Schwab sagt, wenn das um sich greifen würde, wäre das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und damit die Solidarität am Ende. Kanzler Merz müsse den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez deshalb bei der Ehre nehmen.

Deutschland nennt die bisherigen Vorschläge unbezahlbar und hat sich noch nicht auf Höchstsummen festgelegt. Konkreter wird Schweden, das 20 statt 2 Prozent Einsparungen fordert. Der Kompromiss muss bis Jahresende her





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