Beim EU-Gipfel in Brüssel kommt es zu einer Kontroverse über die unkoordinierten Russland-Kontakte von Ratspräsident Antonio Costa. Während einige eine schnelle Vollmitgliedschaft der Ukraine fordern, verlängert die EU ihre Sanktionen gegen Russland. Bulgarien kündigt Veto gegen neue Sanktionen an. Mehrere EU-Spitzenpolitiker warnen vor voreiligen Verhandlungen mit Moskau.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht in der Europäischen Union keinen geeigneten Verhandlungspartner, um ein Ende des Ukraine-Krieg s zu erreichen. In einem im Internet veröffentlichten Artikel des russischen Außenministeriums wirft er europäischen Politik ern vor, ihr eigentliches Ziel sei nicht, mit Russland zu verhandeln, sondern die Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu retten und die Ukraine als Ausgangspunkt für eine fortgesetzte Konfrontation mit Russland zu erhalten.

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel ist es nach Informationen von Reuters in der Nacht zu Freitag zu einer heftigen Auseinandersetzung wegen der Kontaktversuche von EU-Ratspräsident Antonio Costa nach Russland gekommen. Mehrere Teilnehmer der Sitzung der EU-Staats- und Regierungschefs kritisierten Costa scharf. Ein Diplomat eines großen EU-Landes sagte, es gebe kein Mandat für diese Gespräche, sie seien nicht mit den Mitgliedstaaten abgestimmt und Costa agiere nicht professionell.

Das Büro des EU-Ratspräsidenten hatte zuvor mitgeteilt, man habe Kontakte nach Moskau aufgebaut, für den Fall, dass Verhandlungen über den Ukraine-Krieg starten könnten. Costas Team betonte, dass der portugiesische Ratspräsident nicht außerhalb seines Mandats handle. Die EU beansprucht bei künftigen Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine eine Schlüsselrolle. Der EU-Gipfel unterstrich am Donnerstagabend, dass man die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs unterstütze.

In der Gipfel-Erklärung heißt es, Europa komme bei einer künftigen Lösung eine Schlüsselrolle zu und sei bereit, seine Interessen zu verteidigen. Man werte die russischen Angriffe auf die Ukraine als Zeichen, dass Moskau erkannt habe, seine militärischen und strategischen Ziele nicht erreichen zu können. Der EU-Gipfel forderte Russland nachdrücklich auf, echte Bereitschaft zum Frieden zu zeigen. Das Ziel müsse ein vollständiger, bedingungsloser und sofortiger Waffenstillstand sein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf dem EU-Gipfel erneut eine schnelle EU-Vollmitgliedschaft gefordert. In auf der Plattform X veröffentlichten Redeausschnitten sagte er: Die Zukunft Europas - frei, vereint und in Frieden - entscheide sich in der ukrainischen Verteidigung. Der wichtigste Schritt könnte ein beschleunigter Weg für den Beitritt der Ukraine zur EU sein. Die EU hat gerade das erste Verhandlungskapitel mit der Ukraine und der Republik Moldau beschlossen.

Die Bundesregierung sprach sich für eine assoziierte Mitgliedschaft als Zwischenschritt aus. In einem separaten Beschluss verlängerte die EU ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate. Diese Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Juni-Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef António Costa mitteilte. Bulgarien kündigte jedoch an, gegen das jüngste Sanktionspaket der EU ein Veto einzulegen.

Ministerpräsident Rumen Radev erklärte vor dem EU-Gipfel, die geplanten Sanktionen könnten sich negativ auf die bulgarische Wirtschaft auswirken. Die EU hatte am Montag ihre Sanktionsliste erweitert und 34 Einzelpersonen sowie 47 Organisationen hinzugefügt, die mit dem militärisch-industriellen Komplex Russlands, seiner Schattenflotte von Öl- und Gastankern und anderen an politischen Einmischungsaktivitäten beteiligten Personen in Verbindung stehen. Radev sagte, für den Betrieb von Lukoil bestehe ein erhebliches Risiko.

Das russische Ölunternehmen ist einer der größten Kraftstoffhändler in Bulgarien und betreibt die einzige Raffinerie des Landes. Mehrere EU-Spitzenpolitiker warnten zudem vor zu schnellen Kontakten mit Moskau. Der lettische Ministerpräsident Andris Kulbergs sagte, zunächst müsse es auf der anderen Seite jemanden geben, der zum Frieden bereit sei. Litauens Präsident Gitanas Nauseda erklärte, es sei viel besser, einzugreifen, wenn man positive Signale aus Russland sehe, die zeigten, dass das Land zur Aufnahme von Friedensverhandlungen oder zu einem Waffenstillstand bereit sei.

Diese Warnungen reagieren auf Meldungen, dass das Büro des EU-Ratspräsidenten Costa in den vergangenen Wochen kurze Kontakte auf diplomatischer Ebene mit dem Kreml geknüpft hatte. Andere EU-Regierungen drängen jedoch auf einen Dialog mit Moskau





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