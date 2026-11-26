Kanzler Friedrich Merz und die Gruppe der Sensible Seven lehnen den EU-Haushalt ab. Keine Einigung bei Gipfel, Verhandlungen laufen bis Dezember weiter.

Kanzler Friedrich Merz hat bei der heutigen Pressekonferenz in Brüssel klar kommuniziert, dass eine Einigung über den mehrjährigen EU-Haushalt am Abend nicht erzielt werden konnte. Der Gipfel, der ursprünglich für zwei Tage angesetzt war, endet ohne Ergebnis. Ratspräsident António Costa gab bekannt, dass die Delegationen sich darauf verständigt haben, das Treffen am Freitagvormittag nicht fortzusetzen. Stattdessen soll gegen Mitternacht eine abschließende Runde stattfinden, um die tiefen Gräben zwischen den Mitgliedsstaaten zu überwinden.

Finanzielle Differenzen blockieren Kompromiss

Die grundlegenden Positionen der Verhandlungspartner liegen nach wie vor weit auseinander. Kanzler Merz vertrat gemeinsam mit der Gruppe der "Sensible Seven" die Position, dass der vom EU-Ratspräsident António Costa vorgeschlagene Gesamtrahmen von 1,78 Billionen Euro deutlich zu hoch sei. Trotz der jüngst vorgeschlagenen Kürzungen erachte er den Haushalt aus seiner Sicht weiterhin als unvernünftig. Merz betonte bei der Eröffnung des Gipfels eindringlich, dass Europa solide Finanzen benötige, um handlungsfähig zu bleiben. Die Gruppe der "Sensible Seven", auch als "Vernünftige Sieben" bekannt, setzt sich explizit für eine restriktivere Haushaltsführung ein.

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Die Sensible Seven und ihre strategischen Bündnisse

Die Koalition der "Sensible Seven" umfasst neben Deutschland die Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland und Dänemark. Durch das jüngste Dazustoßen Belgiens hat sich die Gruppe auf sieben Mitgliedstaaten erweitert. Diese Nationen trafen sich kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels intensiv, um ihre Strategie zu koordinieren. Sie wollen deutlich machen, dass ein zu großer EU-Haushalt aus ihrer Sicht wirtschaftlich unsinnig wäre. Kanzler Merz hatte seine Strategie im Vorfeld bereits mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgestimmt. Diese Absprache führte dazu, dass Merz wahrscheinlich nicht an der anschließenden Fraktionssitzung im Deutschen Bundestag teilnehmen wird, um sich voll auf die Verhandlungen in Brüssel zu konzentrieren.

Widerstand der Nettoempfänger und Protektionisten

Ihnen gegenüber steht eine große Gruppe von Ländern, die keine weiteren Kürzungen dulden wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen sowie die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, insbesondere in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt und sind auf die Mittel angewiesen. Auch Nettozahlerländer wie Frankreich und Italien lehnen massive Einbußen ab. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni stellte sich dabei besonders frontal gegen die Vorschläge der Spar-Wille. Sie erklärte deutlich, dass sie nicht bereit sei, ihre Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in dem mehr eingezahlt wird, um weniger zurückzuerhalten. Meloni betonte, dass man von einer Einigung noch "Lichtjahre" entfernt sei.

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Verhandlungstiefstand trotz vertraulicher Gespräche

EU-Ratspräsident António Costa versuchte vergeblich, die festgefahrenen Differenzen im sogenannten Beichtstuhlverfahren zu verkleinern. Dabei führte er vertrauliche Gespräche mit einzelnen Interessengruppen, um die Kompromissbereitschaft auszuloten. Trotz dieser intensiven Bemühungen ist keine erkennbare Bewegung in der Pattsituation zu verzeichnen. Die Spannungen zwischen den Nettozahlern, die Ausgaben drücken wollen, und den Empfängerländern, die Mittel benötigen, bleiben maximal. Die diplomatischen Kanäle sind offen, aber die ideologischen und finanziellen Gräben sind aktuell nicht überbrückbar. Die Lage bleibt extrem angespannt, da beide Seiten an ihren roten Linien festhalten.

Ausblick auf Dezember-Gipfel und französische Wahlen

Die Arbeitsebene der Verhandlungen wird bis zum Dezember-Gipfel kurz vor Weihnachten fortgesetzt. Bei diesem Treffen soll eigentlich eine Einigung erzielt werden, um eine rechtzeitige Umsetzung des Haushalts zu ermöglichen. Sollte auch dieser Gipfel scheitern, droht ein noch längeres Tauziehen. Frankreich hatte angedroht, die Verhandlungen erst nach der für April angesetzten französischen Präsidentenwahl weiterzuführen. Die aktuelle politische Lage in Paris könnte die Situation weiter erschweren. Nach derzeitigen Umfragen besteht die realistische Gefahr, dass die EU-kritische Nationalistin Marine Le Pen die Wahl gewinnt. Ein Sieg von Le Pen würde die Verhandlungsposition Frankreichs drastisch verändern und eine Einigung mit dem aktuellen EU-Haushalt wahrscheinlich noch weiter in die Ferne rücken lassen. Die Unsicherheit für die europäische Finanzplanung bleibt daher hoch.