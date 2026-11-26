Neben Deutschland gehört auch die Niederlande zu den größten Nettozahlern der EU. Vor einem EU-Gipfel stellt Ministerpräsident Jetten klare Forderungen an die Empfängerländer.

Ministerpräsident Rob Jetten stärkere Einsparungen gefordert.

„Der Haushalt muss modernisiert und gekürzt werden, wenn wir eine Einigung erzielen wollen“, sagte Jetten am Donnerstag in Brüssel vor Beginn der Beratungen. „Es ist klar, dass Europa sich auf seine Sicherheit, auf Wettbewerbsfähigkeit und auf Migration konzentrieren muss. Das muss sich also auch im Haushalt widerspiegeln“, fügte er hinzu.

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„Dieser Vorschlag ist für die niederländischen Steuerzahler nicht akzeptabel“, sagte Jetten zu dem Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Antonio Costa. Zudem müsse der EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 die Hilfe für die Ukraine verankern.