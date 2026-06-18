EU-Gipfel: Sanktionen verlängert, Spaltung über Russland-Kontakte und Forderungen nach langfristiger Ukraine-Hilfe

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel dominieren unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Russland: Während die EU-Sanktionen verlängert und Bulgarien dagegen vetoiert, sucht Ratspräsident Costa erste Kontakte zum Kreml. Selenskyj fordert eine mehrjährige Armee-Unterstützung, während Balten vor voreiligen Verhandlungen warnen. Großbritannien kündigt ein großes Drohnen-Paket an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zurückhaltend zu der Kontaktaufnahme des Teams von EU-Ratspräsident Antonio Costa mit Russland geäußert. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel erklärte er, er kenne nicht alle Details der Initiative, die mögliche Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieg es zum Ziel hat.

Zuvor hatte Costas Büro bestätigt, dass erste diplomatische Gespräche mit dem Kreml stattgefunden haben. Währenddessen haben die 27 EU-Mitgliedstaaten die Sanktionen gegen Russland einstimmig um zwölf Monate verlängert, wie der Sprecher von Ratspräsident Costa nach Beratungen mit Selenskyj mitteilte. Diese Verlängerung markiert einen neuen Rhythmus, da die Sanktionen zuvor jeweils nur für sechs Monate erneuert wurden. Gleichzeitig kündigte Bulgarien an, gegen das jüngste Sanktionspaket der EU sein Veto einzulegen.

Ministerpräsident Rumen Radev begründete diesen Schritt mit den erwarteten negativen Auswirkungen auf die bulgarische Wirtschaft. Besonders betroffen sei der russische Energiekonzern Lukoil, der die einzige Raffinerie des Landes betreibe und einer der größten Kraftstoffhändler sei. Die EU hatte zuvor ihre Sanktionsliste erweitert und 34 Einzelpersonen sowie 47 Organisationen hinzugefügt, die im Zusammenhang mit dem russischen militärisch-industriellen Komplex, einer Schattenflotte von Öl- und Gastankern und politischen Einmischungsaktivitäten stehen. Radev warnte vor erheblichen Risiken für den Betrieb der Lukoil-Raffinerie.

In einem-appell an die europäischen Verbündeten forderte Selenskyj eine langfristige strategische Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte. Bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe und in einem Beitrag auf der Plattform X beschrieb er die ukrainische Armee als faktisch Hauptstreitmacht Europas, die eine groß angelegte Aggression über einen langen Zeitraum abwehren könne. Diese Kapazität müsse auch nach Kriegsende erhalten bleiben, um künftige aggressive Schritte Russlands zu verhindern.

Er forderte die Partner daher auf, schon jetzt die Finanzierung für die kommenden Jahre zu planen und eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa durch dauerhafte Zusammenarbeit mit der Ukraine zu schaffen. Gleichzeitig warnten mehrere baltische Regierungschefs, darunter der lettische Ministerpräsident Andris Kulbergs und Litauens Präsident Gitanas Nauseda, vor voreiligen Verhandlungen mit Moskau. Sie betonten, dass es auf russischer Seite erst ein echtes Friedenssignal geben müsse, bevor über Gespräche nachgedacht werden könne.

Auch der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker sprach sich für diplomatische Bemühungen aus. In einem Interview mit der Financial Times sagte er: "Kriege enden nicht mit Waffen, sondern mit erfolgreicher Diplomatie.

" Es sei notwendig, die Kanäle für Gespräche mit Präsident Wladimir Putin zu öffnen. Ein konkretes Unterstützungspaket kündigte Großbritannien an: Verteidigungsminister Dan Jarvis teilte bei einem Treffen der Nato-Außenminister und der Ukraine-Kontaktgruppe mit, dass bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen sowie 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme geliefert werden sollen. Das Gesamtvolumen des Pakets beläuft sich auf etwa 750 Millionen Pfund (865 Millionen Euro) und wird durch einen Kredit finanziert, der mit den Erlösen aus eingefrorenem russischem Vermögen getilgt werden soll.

Jarvis betonte, diese Ausstattung helfe, die ukrainische Zivilbevölkerung vor russischen Drohnen- und Raketenangriffen zu schützen. Die Ukraine hat in letzter Zeit mit Hilfe von Drohnen erhebliche Erfolge bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges erzielt, was die strategische Bedeutung dieser Technologie unterstreicht.

Die unterschiedlichen Positionen innerhalb der EU - von der vorsichtigen Kontaktaufnahme Costas über die harte Haltung der Balten bis zur Forderung nach langfristiger militärischer Unterstützung durch Selenskyj - zeigen die Komplexität der Debatte über den weiteren Kurs im Ukraine-Krieg und die Herausforderungen bei der Suche nach einer Friedenslösung





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