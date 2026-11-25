Athen setzt auf Wachstum und vorzeitige Tilgungen: Bis Ende des Jahrzehnts soll die Schuldenquote auf 110 Prozent sinken. Schon Ende dieses Jahres folgt eine wichtige Wegmarke.

Europas Schuldenkönig. Jetzt wird das Land diesen unrühmlichen Spitzenplatz los. In wenigen Wochen wird es nicht mehr der am höchsten verschuldete Staat derFinanzminister Kyriakos Pierrakakis stellte jetzt nicht ohne Stolz fest: „Vor einigen Jahren war Griechenland noch das Land mit den größten fiskalischen Problemen in Europa.

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“ Am Mittwoch beriet das Kabinett in Athen unter Vorsitz von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis über Pierrakakis’ Finanzplanung der kommenden vier Jahre. Sie spiegele „den Übergang der Wirtschaft in eine neue, dynamische Phase wider“, sagte Mitsotakis zum Auftakt der Sitzung. Die Pläne sehen einen weiteren Abbau des Schuldenbergs vor. Finanzminister Pierrakakis will die Schuldenquote pro Jahr um durchschnittlich 6,5 Prozentpunkte drücken.

Bis 2030 soll sie auf 110 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken. Griechenlands Verschuldung erreichte im ersten Quartal 2021 mit 210,3 Prozent der Wirtschaftsleistung ihren historischen Höhepunkt. Seither fiel die Quote um fast 75 Prozentpunkte. Kein anderes EU-Land hat seine Schulden in den vergangenen fünf Jahren so schnell gesenkt.

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Auch 2026 fällt die Schuldenquote schneller als vor einem Jahr erwartet. Damals hatte die EU-Kommission für 2026 eine Quote von 142,1 prognostiziert. Inzwischen wurde die Schätzung um 6,4 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Der Vergleich mit Italien zeigt die Dynamik des Schuldenabbaus.

Nach der jüngsten Herbstprognose der Europäischen Kommission wird die griechische Schuldenquote Ende 2026 auf 135,7 Prozent des BIP zurückgehen. Für Italien erwarten die Ökonomen aus Brüssel dagegen einen Anstieg auf 137,9 Prozent. Der Fortschritt ist nicht allein das Ergebnis strenger Haushaltsdisziplin. Athen profitiert auch davon, dass die Wirtschaft wächst und damit die Bezugsgröße für die Schuldenquote steigt.

Für die kommenden vier Jahre erwartet die Regierung ein Wachstum von durchschnittlich zwei Prozent. Gleichzeitig soll der Schuldenstand in absoluten Zahlen sinken. Nach dem neuen Haushaltsplan wird er Ende 2026 voraussichtlich 357,8 Milliarden Euro betragen, nach 363 Milliarden Euro im Vorjahr. Für 2030 kalkuliert das Finanzministerium mit rund 344 Milliarden Euro.

Drei Faktoren tragen den Abbau: ein robustes Wirtschaftswachstum, hohe Primärüberschüsse – also Überschüsse vor Zinszahlungen – und die vorzeitige Rückzahlung alter Kredite. Im Juni zahlte Athen Kreditraten aus dem ersten, im Mai 2010 geschnürten Rettungspaket von 6,94 Milliarden Euro vorzeitig zurück. Im Oktober folgten Sondertilgungen von weiteren 2,5 Milliarden Euro an den Euro-Rettungsfonds EFSF. Zusammen mit anderen Maßnahmen summieren sich die vorgezogenen Rückzahlungen 2026 auf rund 12,8 Milliarden Euro.

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Das Finanzministerium erwartet dadurch jährliche Zinsersparnisse von etwa 370 Millionen Euro. Griechenland verfügt über eine vergleichsweise lange durchschnittliche Laufzeit seiner Staatsschulden von rund 18 Jahren. Rund 70 Prozent der Verbindlichkeiten liegen zu niedrigen Zinsen bei öffentlichen Gläubigern. Das verringert die unmittelbare Anfälligkeit gegenüber steigenden Marktzinsen.

Die Darlehen aus dem ersten Rettungspaket sollen bis 2030 zurückgezahlt werden, elf Jahre vor der vereinbarten Endfälligkeit. Mit dem beschleunigten Schuldenabbau will Finanzminister Pierrakakis nicht nur Zinsen sparen, sondern zugleich auch das Vertrauen der Finanzmärkte stärken. Die Regierung hat ein ehrgeiziges Ziel: Griechenland soll noch in diesem Jahrzehnt wieder ein Rating der Kategorie A haben – wie vor der Schuldenkrise.