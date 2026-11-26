Verhärtete Fronten: Trotz verschiedener Konstellationen bei den Verhandlungen gibt es keine Fortschritte beim Streit um den nächsten EU‑Haushalt. Wie geht es nun weiter?

Man habe sich darauf verständigt, dass man das Treffen am Freitagvormittag nicht fortsetzen, sondern gegen Mitternacht zu einer abschließenden Runde zusammenkommen werde.

„Wir müssen feststellen, dass die Vorstellungen darüber, wie wir ihn gestalten sollen, noch weit auseinanderliegen“, sagte Merz mit Blick auf den Finanzplan für die Jahre von 2028 bis Ende 2034. Der Gipfel war von Ratspräsident António Costa für zwei Tage angesetzt worden. Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf eingestellt, dass er bis Freitagabend gehen kann.

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Merz hatte sogar schon mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgesprochen, dass er deswegen wahrscheinlich nicht an der Abstimmung über den Bundeshaushalt im Bundestag teilnehmen könne. Jetzt kann er doch noch dabei sein. Zuvor hatten mehrere Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie von ihren Positionen nicht abrücken wollen. So pocht Merz gemeinsam mit der Gruppe der „Sensible Seven“ – der „Vernünftigen Sieben“ – weiter auf einen harten Sparkurs.