Die Verhandlungen zum EU-Haushalt 2028 bis 2034 verlaufen hart. Friedrich Merz verknüpft die Zustimmung mit Unterstützung für die Ukraine, während nationale Interessen dominieren.

Die Gespräche der Staats- und Regierungschefs zum neuen EU-Haushalt für den Zeitraum 2028 bis 2034 haben in Brüssel keine Einigung erzielt, was jedoch nicht als Katastrophe gewertet wird. Niemand hatte ernsthaft erwartet, dass sich die Länder in einem Sondertreffen so schnell auf einen gemeinsamen Finanzrahmen einigen würden. Ernüchternd ist stattdessen die Härte der Fronten, die eine tiefe Kluft zwischen Nettozahlern wie Deutschland und den Ländern offenbart, die mehr Geld aus Brüssel erhalten, als sie einzahlen.

Friedrich Merz verknüpft Haushalt mit Ukraine-Unterstützung

Friedrich Merz macht die deutsche Zustimmung zum Brüsseler Haushalt explizit von der Unterstützung aller EU-Staaten für die Ukraine abhängig. Diese Forderung ist konsequent, da Europa sich strategisch neu ausrichten muss, um militärischen Bedrohungen durch Russland und wirtschaftlichem Druck aus China zu begegnen. Die USA verhalten sich zudem unberechenbar, was die Notwendigkeit unterstreicht, Prioritäten für die eigene Sicherheit neu zu setzen und die Last der Unterstützung für Kiew fair zu verteilen, statt dass sich Länder wie Tschechien der Verantwortung entziehen.

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Nationale Interessen behindern gemeinsame Strategie

Viele Regierungen betrachten Brüssel noch immer als Selbstbedienungsladen, aus dem sie nach Belieben Mittel entnehmen können. Diese Haltung hat sich in einigen Staaten über Jahrzehpte an den scheinbar unerschöpflichen Geldfluss gewöhnt. Besonders die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sperrt sich vehement gegen Kürzungen bei der Landwirtschaft und der Regionalförderung. Rom wird ein Abkommen nur dann unterzeichnen, wenn den Interessen des Landes vollständig entsprochen werde, da finanzielle Subventionen Reformen im eigenen, praktisch pleitegehenden Land verzögern.

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Emmanuel Macron priorisiert französische Landwirte vor Wahl

Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron setzt auf den Erhalt der Subventionen für die französischen Landwirte und droht mit dem Verzicht auf Einsparungen. Politisch ist er zu schwach, um kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl noch Reformen anzustoßen. Er hofft vermutlich darauf, dass seine EU-Kollegen aus Angst vor einem möglichen Sieg der extrem-rechten Marine Le Pen seinen Forderungen nachgeben. Dieser Ansatz zeigt, dass selbst angesichts existenzieller Bedrohungen unbeirrt nationale Interessen verfolgt werden.

Zeitdruck bis zur Wahl im Jahr 2027

Der Streit ums Geld beweist, wie weit die EU davon entfernt ist, eine geschlossene und krisenresistente politische Gemeinschaft zu sein. In zu vielen Hauptstädten ist noch nicht angekommen, dass die kommenden militärischen und wirtschaftlichen Herausforderungen nur gemeinsam gemeistert werden können. Die Staats- und Regierungschefs haben nun einen Monat Zeit, sich doch noch rechtzeitig vor dem wichtigen Wahljahr 2027 zusammenzuraufen, um einen zukunftsfähigen Haushalt zu beschaffen.