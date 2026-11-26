Die Regierungschefs wollen in Europas Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit investieren, ohne die nationalen Haushalte zu belasten. Zwei politisch heikle Vorschläge könnten einen Ausweg bieten.

hat zum Auftakt des EU-Sondergipfels in Brüssel einen ehrgeizigen, aber sparsameren europäischen Haushalt gefordert. Die EU müsse ihre Ausgaben begrenzen, aber zugleich mehr in Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit investieren.

„Wir alle müssen ein hohes Interesse daran haben, dass dieseMerz lehnt den jüngsten Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident António Costa weiter ab. Der Portugiese hatte den geplanten Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 bereits um gut zehn Prozent gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsentwurf auf 1,58 Billionen Euro gekürzt. Dem Kanzler reicht das nicht. Er verlangt weitere Einsparungen und lehnt zusätzliche gemeinsame Schulden zur Finanzierung des EU-Haushalts ab.

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Mit einer Einigung ist beim zweitägigen Gipfel nicht zu rechnen. Vielmehr sollen die Staats- und Regierungschefs zunächst ihre Positionen abstecken und in kleineren Runden Kompromisse ausloten. Der eigentliche Durchbruch wird – wie schon fast traditionell in der EU – in letzter Minute auf dem nächsten Gipfel kurz vor Weihnachten erwartet. Denn Ratspräsident Costa weiß: Mit dem Zeitdruck wächst unter den Chefs auch die Bereitschaft zu Kompromissen.