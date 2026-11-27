Der EU-Sondergipfel zum Haushalt 2028 bis 2034 ist an verhärteten Fronten gescheitert. Bundeskanzler Merz und Präsident Macron sagten den zweiten Tageszeit ab. die Spaltung zwischEn sparsamen Nettozahlerstaaten und kohäsionsorientierten Empfängerländern sowie das französische Ultimatum verhinderten eine Einigung.

Zusammenbruch der Verhandlungen in Brüssel

Die Spaltung der Mitgliedsstaaten

Der Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zur Aushandlung des mittelfristigen Finanzrahmens für den Zeitraum von 2028 bis 2034 ist vorzeitig und ergebnislos geendet. Noch vor dem geplanten offiziellen Abschluss des zweitägigen Treffens gaben Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron bekannt, das keine Einigung erzielt werden kann. als unmittelbare Konsequenz wurde die Fortsetzung der Verhandlungen für den zweiten Gipfeltag am Freitag abgesagt. Die ursprünglich vorgesehenen Verhandlungen, die auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission in Höhe von rund 1,7 Billionen Euro ausgelegt waren, haben sich in einer tiefen Sackgasse wiederfunden. Der Ratspräsident der Europäischen Union, António Costa , hatte zwar versucht,durch intensive Einzelgespräche und eine Strategie der Vertraulichkeit, die als Beichtstuhlverfahren bezeichnet wurde, die Gräben zwischen den Mitgliedsstaaten zu überwinden, doch seine Bemühungen scheiterten an den unverrückbaren Positionen der wichtigsten Akteure.

Der Kern des Konflikts liegt in der fundamentalen unterschiedlichen finanziellen Interessenlage der EU-Staaten. auf der einen Seite steht eine Koalition von sieben Nettozahlerstaaten,die sich als Die vernünftigen Sieben bezeichnen und Deutschland,die Niederlande,Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien umfasst. Diese Länder fordern drastische Kürzungen des Haushaltvolumens und lehnen neue Verschuldungen auf europäischer Ebene kategorisch ab. Bundeskanzler Merz warnte explizit vor den Zinslasten, die bei einem solchen Volumen in den nächsten sieben Jahren auf die Mitgliedstaaten zukämen, und betonte,dass Europa seine Handlungsfähigkeit verlieren würde, wenn man sich weiter verschulde. Ihnen stehen siebzehn Länder gegenüBer,die vor allem in Süd- und Osteuropa angesiedelt sind und als Nettoempfänger erhebliche Mittel für Kohäsionspolitik, Landwirtschaft und Regionalentwicklung benötigen. Diese Länder lehnen weitere Kürzungen ab und argumentieren,dass sie sonst mehr in den Topf einzahlen, als sie zurück erhalten, wie es die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni deutlich ausdrückte.

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Die Rolle Frankreichs und das Ultimatum

Eine zusätzliche complication in den Verhandlungen ergab sich aus der Haltung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich zählt zwar ebenfalls zu den Nettozahlerstaaten, schloss sich allerdings nicht den Forderungen nach massiven Kürzungen an. Stattdessen verteidigte Macron die hohen Agrarhilfen und forderte den Erhalt des französischen Beitragsrabatts. Er legte ein striktes Ultimatum vor, wonach er politisch und demokratisch nicht mehr in der Lage sei, die Verhandlungen nach dem 31. Dezember fortzusetzen. Dies steht im Kontext der bevorstehenden französischen Wahlen im kommenden April. Während Macron seine Position als Schutz der nationalen Interessen darstellte und sich selbst als Brückenbauer sah, kritisierten andere Delegierte seine taktische Härte, die die Verhandlungen zusätzlich verkomplizierte. Die deutsche Führung betonte hingegen, dass man nicht in die Ecke gedrängt werden wolle, aber dennoch bemüht sei, bis Jahresende eine Lösung zu finden, damit die Staats- und Regierungschefs Weihnachten in ihren Heimatländern verbringen können.

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Perspektiven für Dezember und politische Implikationen

Trotz des gescheiterten Gipfels bleibt die Hoffnung auf eine Einigung im laufenden Jahr bestehen. Die Staats- und Regierungschefs werden sich am 17. Dezember erneut treffen, um unter veränderten Bedingungen weiterzuverhandeln. Die Glaubwürdigkeit der Verhandlungsstrategie von António Costa ist durch das Scheitern schwer beschädigt worden, da er als neutraler Vermittler wahrgenommen werden sollte,aber von einigen Seiten als Interessenvertreter hoher Ausgaben kritisiert wurde. In dieser schwierigen Phase kommt Bundeskanzler Merz eine besondere Bedeutung als möglicher europäischer Brückenbauer zu, ähnlich wie es seine Vorgängerin Angela Merkel in früheren Haushaltsverhandlungen tat. Es bleibt abzuwarten, ob es gelingt, die Kluft zwischen den sparsamen Nord- und Weststaaten und den kohäsionsorientierten Süd- und Osteuropa-Ländern zu überbrücken, während gleichzeitig die Forderungen Frankreichs nach Agrarförderung berücksichtigt werden müssen. Die Summe der Differenzen beträgt mehrere hundert Milliarden Euro, was eine Einigung zu einem der komplexesten und politisch sensibelsten Prozesse der jüngeren EU-Geschichte macht.