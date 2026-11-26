Der EU-Haushalt 2028-2034 steht im Fokus harter Konflikte. Kanzler Merz droht mit Blockade wegen Ukraine-Finanzierung, während Sozialverbände und die SPD vor Kürzungen warnen.

Der Streit um den neuen mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union für den Zeitraum 2028 bis 2034 hat sich Mitte dieser Woche massiv zugespitzt. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten trafen sich zu einem zweitägigen Gipfeltreffen, das am Donnerstag seinen Anfang nahm, um über die künftige Geldausgabe zu entscheiden. Dabei rücken traditionelle Themen wie Zölle in den Hintergrund, da die EU-Kommission darauf besteht, dass die Vereinigten Staaten sich an die im vergangenen Jahr geschlossene Handelsvereinbarung halten müssen, nachdem der US Supreme Court frühere Zölle für rechtswidrig befunden hatte. Stattdessen dominieren fundamentale Konflikte über Haushaltskürzungen und die Finanzierung der Unterstützung für die Ukraine die Diskussionen in Brüssel.

Deutsche Forderungen nach radikalen Haushaltskürzungen

Der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, hat klare und unmissverständliche Bedingungen für eine Zustimmung zum neuen Haushalt formuliert. Er fordert eine Reduzierung der Gesamtausgaben um mindestens 400 Milliarden Euro, was eine der schwerwiegendsten Einsparungen in der Geschichte der Union darstellen würde. Merz kritisiert nicht nur die Höhe der geforderten Einsparungen, sondern auch die Verteilung der Mittel. Angesichts der geostrategischen Bedrohung durch Russland verlangt er eine stärkere Konzentration auf die Bereiche Sicherheit und Verteidigung. Aus Berlin fällt die Drohung, die Verhandlungen über den EU-Haushalt platzen zu lassen, sollte keine ausreichende Sparbereitschaft der anderen Mitgliedsstaaten erkennbar sein.

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Politische und gesellschaftliche Warnungen vor Kürzungen

Innerhalb der deutschen Koalition und der Zivilgesellschaft stößt die harte Linie der Opposition auf breite Kritik. Die Bundesministerin für internationale Zusammenarbeit, Annalena Baerbock, bezeichnete mögliche Kürzungen bei der internationalen Zusammenarbeit als einen strategischen Fehler. Sie betonte, dass die Europäische Union sich nach außen stark aufstellen müsse, um gegen Russland, China und andere Wettbewerber geostrategisch zu bestehen. Ein Abbau dieser Kompetenzen gefährde laut ihrer Aussage die Sicherheit und den Wohlstand in der gesamten EU. Diese Warnung wird durch die Position des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) untermauert, der befürchtet, dass geforderte Einsparungen wichtige Programme zur beruflichen Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration bedrohen würden.

Auch die Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm. Die Diakonie wies darauf hin, dass in Deutschland zahlreiche Sozialprojekte mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Dazu zählen Angebote für ältere Menschen, Wohnungslose, Geringqualifizierte sowie Migranten. Der evangelische Wohlfahrtsverband warnte eindringlich davor, dass Einsparungen bei sozialer Teilhabe und Unterstützung für benachteiligte Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit die Demokratie selbst gefährden würden. Die Argumentation der Kritiker lautet eindeutig, dass die Zeiten vorbei sind, in denen die Europäische Union ihre Probleme allein durch das Verteilen von immer mehr Geld lösen kann.

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Konflikt um die Ukraine-Finanzierung und Blockadepolitik

Zusätzlich zu den Haushaltskürzungen wird der Streit um die Finanzierung der Ukraine zum zentralen Konfliktpunkt. Auf Drängen von Merz wird in Brüssel intensiv über die Mechanismen der Unterstützung gesprochen. Der CDU-Chef droht damit, die Etatgespräche zu blockieren, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen Mitgliedsstaaten gleichermaßen mitgetragen werden. Bisher gibt es Ausnahmen für die Slowakei, Tschechien und Ungarn. Diese drei Länder hatten im laufenden 90-Milliarden-Euro-Kredit für Kiew ausgehandelt, dass sie sich nicht an der Absicherung des Darlehens beteiligen müssen. Merz sieht darin eine unfaire Lastenverteilung, die es zu beenden gelte.

Internationale Widerstände und offene Fronten

Die deutsche Position stößt jedoch auf starken Widerstand im europäischen Ausland. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala machte vor dem Gipfel deutlich, dass er die Sicht des deutschen Kanzlers nicht teilt. Er forderte, dass die Finanzierung der Ukraine separat verhandelt werden sollte, da sein Land das Geld für andere nationale Ausgaben benötige. Fiala betonte vorab, dass Tschechien bereit sei, um dieses Geld zu kämpfen. Diese Position unterstreicht die Zerrissenheit der Union: Während sich Deutschland auf Sicherheit und strikte Haushaltsdisziplin konzentriert, sehen andere Mitglieder die Ukraine-Hilfe als gesondertes geopolitisches Projekt, das nicht in die allgemeinen Sparmaßnahmen einfließen darf.