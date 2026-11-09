EU-Hilfen für Ukraine, Atomkraftwerk Saporischschja und Nowaja Gaseta Schließung

Bundeskanzler Merz fordert Milliardenhilfen für die Ukraine, die IAEA verurteilt Angriffe auf Saporischschja und die Nowaja Gaseta stellt den Betrieb ein.

Die politische und humanitäre Lage in der Ukraine und Europa bleibt hochspannend, während internationale Akteure versuchen, die Eskalation zu stoppen und finanzielle Lücken zu schließen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Europäische Union aufgefordert, die Unterstützung Kiews als Priorität zu behandeln. Parallel dazu verurteilt die Internationale Atomenergieorganisation (IAEA) neue Angriffe auf kritische Infrastruktur und eine bedeutende russische Zeitung beendet ihre Arbeit in Moskau.

Atomkraftwerk Saporischschja und IAEA-Reaktionen

IAEA-Direktor Rafael Grossi verurteilt die jüngsten Angriffe auf das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja sowie auf ein nahegelegenes Wärmekraftwerk im Südosten der Ukraine. Damit würden unverzichtbare Säulen der nuklearen Sicherheit verletzt, erklärt er. Die Mitarbeiter in den Atomanlagen müssten in der Lage sein, ihre Arbeit ohne unangemessenen Stress und ohne Furcht auszuführen, betont die IAEA.

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Bei den jüngsten Angriffen kamen zwei Menschen ums Leben. Bereits Ende Oktober hatte die Organisation von einem Toten im Atomkraftwerk Saporischschja durch einen Drohnenangriff berichtet. Die Situation in der Region bleibt kritisch, da die Zerstörung der Energieinfrastruktur nicht nur das Atomkraftwerk, sondern auch die zivile Versorgung bedroht. Die IAEA dringt darauf, dass der Schutz dieser Einrichtungen oberste Priorität hat, um nukleare Katastrophen zu verhindern.

Finanzierung der Ukraine und EU-Gipfel

Bundeskanzler Friedrich Merz will beim EU-Gipfel in Irland am Freitag über weitere Milliardenhilfen für die Ukraine im kommenden Jahr sprechen. In einem Brief bittet er EU-Ratspräsident Antonio Costa darum, dieses Thema als Priorität auf die Tagesordnung für die Mittagssitzung des informellen Treffens in Dublin zu setzen. Zuvor hatte die EU-Kommission die Finanzlücke im nächsten Jahr auf 70 Milliarden Euro beziffert, von denen die Europäische Union 45 Milliarden abdecken solle.

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Merz fordert von allen EU-Staaten, einen fairen Beitrag zur Schließung dieser Lücke zu leisten. Er bringt die Frage in einen Zusammenhang mit dem mittelfristigen Finanzrahmen der EU, über den bis Ende des Jahres eine Einigung erzielt werden soll. Im Zuge der Verhandlungen müsse eine solide und mehrjährige Finanzierungsperspektive für die Ukraine ab 2028 gewährleistet werden. Die Unterstützung der Ukraine ist eine Frage unserer unteilbaren europäischen Sicherheit, und das muss auch für die Lastenteilung bei der Unterstützung gelten, heißt es in dem Schreiben des Kanzlers.

Lieferstop für Getreide und diplomatische Spannungen

Die Prüfung der Herkunft von russischem und belarussischem Getreide dürfte nach Regierungsangaben dessen Ausfuhr über Litauen künftig um Monate verzögern. Lieferungen von Weizen, Gerste, Sonnenblumenkernen und Mais über den Ostseehafen Klaipeda sollen ab der kommenden Woche erst nach Abschluss von Herkunftstests freigegeben werden, sagt ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums. Die Tests könnten zwei Monate oder länger dauern. Sollte sich die deklarierte Herkunft als falsch erweisen, müsse die Lieferung zurückgeschickt oder vernichtet werden.

Da es in Litauen kein Labor für die erforderlichen Analysen gebe, dauere deren Auswertung im Ausland entsprechend lange. Die Exporteure müssten alle Kosten für Lagerung, Tests, Rücksendung oder Vernichtung tragen. Litauen hatte im September mit den Tests begonnen. Hintergrund ist der Verdacht, dass ein Teil des Getreides aus den von Moskau besetzten ukrainischen Gebieten stammt. Während die Europäische Union die Einfuhr von russischem Getreide verbietet, ist der Transit durch die EU weiterhin erlaubt. Die baltischen Staaten dringen jedoch darauf, auch die Durchfuhr EU-weit zu verbieten.

Schließung der Nowaja Gaseta und internationale Reaktionen

Die unabhängige russische Zeitung Nowaja Gaseta stellt am heutigen Montag ihren Betrieb ein und räumt ihre Büroräume. Bilder zeigen, wie Chefredakteur Sergej Sokolow und sein Team in der Redaktion in Moskau Bilder von ermordeten Reportern der Zeitung von einer Wand abnehmen. Unter ihnen ist auch ein Porträt der damals bei der Nowaja Gaseta beschäftigten Journalistin Anna Politkowskaja, die 2006 erschossen worden war. Vor dem Gebäude hält eine Gruppe Mitarbeiter Titelbilder früherer Ausgaben der Zeitung in den Händen.

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Peru verlangt Aufklärung von Russland über das Schicksal von peruanischen Staatsbürgern, die für den Kampfeinsatz in der Ukraine rekrutiert wurden. Der peruanische Außenminister Carlos Espa sagt bei einem Besuch in Moskau, die russischen Streitkräfte hätten mindestens 459 Peruaner in der Ukraine eingesetzt. Er fordert Informationen über ihre Situation und ihren Aufenthaltsort. Russland rekrutiert für seine Großoffensive gegen die Ukraine zahlreiche ausländische Kämpfer, vor allem aus Afrika und Südamerika. In Peru ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Netzwerke, die Bürger unter falschen Versprechungen für Russland anwerben, die dann in den Ukraine-Konflikt geschickt werden. Inzwischen zeigt Russland und die Ukraine vor den in Abu Dhabi geplanten Gesprächen Flexibilität in Gebietsfragen, wobei eine Lösung erst nach einer Klärung der Sicherheitsarchitektur für die Nachkriegszeit möglich sei.