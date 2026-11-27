EU-Klimabeobachtungsprogramm Copernicus: Globale Temperatur erstmals eine Woche über 2-Grad-Marke
Erstmals lag die globale Temperatur sieben Tage in Folge mehr als 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Ein Warnsignal für das Weltklima.
Erstmals lag die globale Temperatur sieben Tage in Folge mehr als 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Ein Warnsignal für das Weltklima. | Die weltweite Durchschnittstemperatur hat erstmals eine Woche lang mehr als 2 Grad über dem Vergleichszeitraum der vorindustriellen Zeit gelegen.
Das bestätigte der Klimabeobachtungsdienst des EU-Programms Copernicus auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen mehr als 2 Grad über der Durchschnittstemperatur der Vergleichstage im Zeitraum 1850 bis 1900.
„Zum ersten Mal war es weltweit an sieben aufeinanderfolgenden Tagen um mehr als 2 Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter“, sagte Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus. „Das ist zwar nicht gleichbedeutend mit dem Überschreiten der im Pariser Abkommen festgelegten langfristigen 2-Grad-Schwelle, aber es ist ein eindringlicher Vorgeschmack darauf, wohin sich unser Klima entwickelt.
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