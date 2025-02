EU-Kommission beauftragt T-Systems und Scytales zur Entwicklung einer ID-Wallet mit Altersverifikation

Die EU-Kommission beauftragte die Unternehmen T-Systems und Scytales, eine ID-Wallet für Bürger zu entwickeln, die einen digitalen Identitätsnachweis über Smartphones ermöglicht. Das Projekt konzentriert sich zunächst auf die Altersverifikation, um den Kauf von altersbeschränkten Produkten und Inhalten in Online-Shops zu ermöglichen.

Die EU-Kommission beauftragt die Unternehmen T-Systems und Scytales, eine ID-Wallet für Bürger zu entwickeln, die einen digitalen Identitätsnachweis über Smartphones ermöglicht. Das Projekt konzentriert sich zunächst auf die Altersverifikation . Online-Shops sollen durch die ID-Wallet die notwendigen Informationen erhalten, um den Kauf von altersbeschränkten Produkten oder Inhalten zu ermöglichen.

\Verschiedene rechtsverbindliche Dokumente wie der elektronische Personalausweis, der Führerschein oder der Reisepass können bereits im EUDI-Wallet-Format in eine Altersverifikations-App eingelesen werden. Auch die Übernahme der geprüften Altersangaben aus der Bank-Identität soll zur Altersverifikation beitragen. Weitere Möglichkeiten zur Überprüfung des Alters können behördliche Registerabfragen beinhalten, wie zum Beispiel beim Führerschein, die ein rechtsverbindliches Alter enthalten. Die Nachweismethoden können laut Dirk Backofen, zuständig für „selbstbestimmte Identitäten“ (SSI) bei T-Systems, je nach Landesrecht in den 27 EU-Mitgliedsstaaten leicht variieren. \Die Nutzerdaten sollen bei der Altersverifikation in keinem Fall an die anfragende Anwendung übertragen werden. Dies wird durch einen sogenannten Zero-Knowledge-Proof ermöglicht. Bei dieser Methode wird zwar rechtsverbindlich die logische Altersaussage, zum Beispiel „älter als 18“, und die Art der Herleitung, von welchem Nachweis abgeleitet wird, übergeben, aber keinerlei Daten des Nutzers wie Name, Geburtsdatum und die Adresse. Dadurch bleibt der Nutzer anonym und seine Privatsphäre geschützt, was insbesondere für den Schutz von Minderjährigen im Internet wichtig ist. Der Nutzer kann auch nicht getrackt werden. Ein Prototyp der Altersverifikations-Lösung soll gemäß den Planungen der EU-Kommission bis Sommer dieses Jahres fertiggestellt sein und dann in drei EU-Mitgliedsstaaten vorab getestet werden. \Ferri Abolhassan, T-Systems-CEO und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG, betont die Vorteile der Technologie: „Wer zum Beispiel Turnschuhe im Internet bestellt, weiß oft nicht, was der Webshop mit seinen Nutzerdaten macht. Die Technologie bestätigt, dass jemand wirklich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Ein einfaches Einloggen ohne Passwörter für Online-Bürgerdienste, Bankgeschäfte oder Reisen – einfach und sicher.





heise_de / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ID-Wallet Altersverifikation Zero-Knowledge-Proof Digitale Identität EU-Kommission

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EU-Kommission gibt Neuregelung von Open Finance aufDie EU-Kommission kündigt an, ihre Gesetzesinitiative für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs (Fida) zurückzuziehen.

Weiterlesen »

Neueste Trump-Volte: EU-Kommission bezeichnet mögliche Stahlzölle als rechtswidrigMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

7.-Oktober-Kommission in Israel: Taktieren kann Netanjahu am bestenIsraels Regierung torpediert eine Untersuchungskommission zum 7. Oktober. Kein Wunder – sie würde den Premierminister in arge Erklärungsnot bringen.

Weiterlesen »

EU-Kommission veröffentlicht Leitlinien zu verbotenen KI-PraktikenDie Europäische Kommission hat Leitlinien zu verbotenen KI-Praktiken veröffentlicht, um die Anwendung des AI Acts zu erleichtern. Die Leitlinien bieten Beispiele und Erläuterungen zu unbestimmten Rechtsbegriffen in der KI-Verordnung und sollen Behörden bei der Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften unterstützen.

Weiterlesen »

JVA Gablingen: Anti-Folter-Kommission bestätigt MissständeViele kritische Punkte, aber auch Lob für die Bemühung um Verbesserung in bayerischen Gefängnissen: Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter hat heute ihren Bericht über ihren unangemeldeten Besuch der JVA Gablingen veröffentlicht.

Weiterlesen »

Cookie-Banner und Online-Tracking: EU-Kommission beerdigt Pläne für ePrivacy-VerordnungEigentlich wollte die EU mit der ePrivacy-Verordnung schon vor Jahren moderne Regeln für Tracking im Internet und Datenschutz bei Messengern festlegen. Stattdessen steckte das Gesetz in Verhandlungen fest. Nun zieht die EU-Kommission ihren Vorschlag zurück und öffnet den Weg für einen Neuanfang.

Weiterlesen »