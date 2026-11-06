EU-Kommission droht TikTok Strafe wegen schädlicher Algorithmen

Die EU-Kommission warft TikTok vor, durch algorithmische Empfehlungen Minderjährige zu gefährden. Das Unternehmen riskiert Bußgelder bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes bei Verstößen gegen den Digital Services Act.

Die EU-Kommission hat gegen die Video-Plattform TikTok vorläufige Ermittlungsergebnisse vorgelegt, die massive Risiken für die psychische Gesundheit der Nutzer aufzeigen. Die Brüsseler Behörde wirft dem Unternehmen vor, durch seinen Empfehlungs- Algorithmus einen endlosen Strom an personalisierten Videos auszugeben, die psychische Probleme verstärken können. Insbesondere schutzbedürftige Nutzer, darunter Kinder und Jugendliche, seien diesen Gefahren ausgesetzt, da die Plattform Inhalte fördere, die sich um Themen wie Traurigkeit, soziale Isolation, Gewicht und Körperbild drehten.

Kritik am For-You-Page-Algorithmus

TikTok soll durch die Auswertung von Likes und Sektionen auf Interesse basierend ähnliche, potenziell belastende Inhalte nachschieben, was zu sogenannten Rabbit-Hole-Effekten führt. Dabei verlieren Nutzerinnen und Nutzer so sehr in einzelne Themenstränge, dass sie nicht mehr zur Übersicht zurückfinden, ähnlich wie in der Fabel Alice im Wunderland. Die EU-Kommission stellt fest, dass die bisherigen Gegenmaßnahmen des Unternehmens nicht wirksam waren. Selbst der Button "Nicht interessiert" reiche nicht aus, um den Algorithmus fundamental zu ändern oder den negativen Einfluss auf die Feed-Struktur wirksam zu unterbinden.

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Drittes Verfahren gegen Bytedance

Dieses Verfahren markiert den dritten Schritt, mit dem die EU-Kommission den Online-Riesen konfrontiert und Verstöße gegen den Digital Services Act (DSA) vorwirft. TikTok wird von der chinesischen Firma Bytedance betrieben und stand bereits seit Eröffnung des ersten Verfahrens im Februar 2024 unter intensiver Prüfung durch die europäischen Aufsichtsbehörden. Obwohl seit dieser Zeit noch kein endgültiges Bußgeld verhängt wurde, treibt die Kommission die Untersuchung voran, um sicherzustellen, dass die Plattform den strengen europäischen Sicherheitsstandards entspricht und keine systematischen Schäden an der öffentlichen Meinung oder der Jugendpsychologie verursacht.

Weitere Vorwürfe wegen Jugendschutz

Neben den algorithmischen Empfehlungen laufen weitere separate Ermittlungen gegen TikTok wegen suchtiger App-Funktionen und unzureichendem Schutz vor Belästigung. Die Kommission befürchtet, dass das ununterbrochene, automatische Abspielen von Videos Suchtverhalten fördert. Im Juli wurden dem Konzern zudem Vorwürfe gemacht, junge Nutzer nicht ausreichend vor übergriffigem Verhalten durch Dritte zu schützen. Fremde könnten öffentliche Konten von Minderjährigen einsehen und diese mit missbräuchlichen Absichten kontaktieren, was die Sicherheitslücken der Plattform unterstreicht und die Notwendigkeit strikterer regulatorischer Eingriffe bestätigt.

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Ausweg: Einigung oder hohe Geldstrafen

TikTok hat die Möglichkeit, sich gegen diese schweren Vorwürfe zu verteidigen oder durch konkrete Änderungen die Bedenken der EU-Kommission auszuräumen. Sollte sich keine einvernehmliche Lösung finden, droht dem Unternehmen ein formeller Verstoßbescheid. In einem solchen Fall könnte die EU-Kommission ein Bußgeld in Höhe von bis zu sechs Prozent des jährlichen weltweiten Konzernumsatzes verhängen. Zusätzlich sind tägliche Strafbeträge möglich, um TikTok zu einem schnellen und umfassenden Einlenken bei der Umsetzung der Sicherheitsvorgaben zu bewegen.

Kontroverse um zögerliches Vorgehen

Kritiker der europäischen Regulierung halten der EU-Kommission vor, bei der Durchsetzung des Digital Services Act zu zögerlich zu agieren, während die Plattformbetreiber weiterhin Gewinne mit umstrittenen Mechanismen erwirtschaften. Die Kommission verteidigt ihr Vorgehen mit dem Hinweis, dass alle Entscheidungen gerichtlich standhalten müssten. Daher müssten die Beweise für Verstöße besonders sorgfältig und detailliert erbracht werden, um rechtliche Fehler zu vermeiden. Dies führt dazu, dass lange Prüfungsphasen stattfinden, bevor die eigentlichen Sanktionen vollzogen werden können, was die Spannung zwischen schnellem Verbraucherschutz und rechtlicher Sorgfalt widerspiegelt.