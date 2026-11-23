Die EU-Kommission ermittelt gegen Coca-Cola-Abfüller CCEP. Der Vorwurf: Marktabschottung und Preisabsprachen könnten Verbraucher in Deutschland und Europa benachteiligt haben.

Die Europäische Kommission hat eine umfangreiche Untersuchung gegen den größten europäischen Abfüller von Coca-Cola -Getränken, die CCEP, eingeleitet. Die Wettbewerb saufsicht vermutet, dass der Getränkeriese den freien Wettbewerb in Europa systematisch behindert hat, um höhere Preise durchzusetzen. Verbraucher in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten zahlen möglicherweise zu viel für bekannte Marken wie Fanta, Sprite und Coca-Cola, weil künstliche Handelsbarrieren den Wettbewerb verfälschen.

Verdacht auf künstliche Marktabschottung in Europa

CCEP wird beschuldigt, die einzelnen europäischen Märkte gezielt voneinander abgeschottet zu haben. Diese Praxis verstößt nach Ansicht der EU-Wettbewerbshüter gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Der Kern der Vorwürfe liegt darin, dass es Händlern erschwert worden sein soll, Coca-Cola-Produkte in jenem EU-Land einzukaufen, wo die Ware besonders günstig angeboten wird. Anschließend hätten die Händler die Produkte nicht in einem anderen EU-Land mit höheren Preisen verkaufen dürfen, was den Cross-Border-Handel blockiert.

Also read Josh Johnson startet mit 40 Jahren für die Arizona Cardinals gegen die Chiefs

Die Kommission prüft dabei verschiedene konkrete Mechanismen, die zur Abschottung geführt haben könnten. Ein möglicher Ansatz war die gezielte Gestaltung der Verpackungen je nach Zielmarkt. So sollen verschiedene Länder unterschiedliche Verpackungsgrößen erhalten haben, um einen direkten Vergleich und Weiterverkauf zu erschweren. Zudem soll es Einschränkungen bei den Großhandelspreisen gegeben haben, die nur dann gewährt wurden, wenn Händler zusicherten, die Getränke nicht in andere EU-Länder weiterzuverkaufen.

Auch bei Preisverhandlungen sollen unfaire Bedingungen gegolten haben. Händlern wurde möglicherweise untersagt, bessere Konditionen für mehrere EU-Staaten gleichzeitig auszuhandeln. Stattdessen mussten sie für jedes einzelne Land separate Verhandlungen führen. Diese Fragmentierung des Marktes verhindert economies of scale und erhöht die Kosten für den Handel, was letztlich an die Endverbraucher weitergegeben wird.

Advertisement

Positionen der EU-Kommissarin und Betroffenheit der Bürger

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera hat die Bedeutung des freien Marktes für den täglichen Verbrauch betont. Sie erklärte, dass Menschen in ganz Europa jeden Tag Erfrischungsgetränke genießen. Es dürfe jedoch nicht sein, dass sie mehr bezahlen müssen, nur weil sie in einem EU-Land statt in einem anderen leben. Ihre Aussage unterstreicht das Ziel der EU, einheitliche Preise und faire Wettbewerbsbedingungen für alle 27 Mitgliedsländer durchzusetzen.

Die Praxis der Marktabschottung ist verboten, weil sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten behindert und die Preise künstlich in die Höhe treibt. Durch die Unterbindung paralleler Einfuhren verliert der Markt sein natürliches Korrektiv. Händler, die sonst günstige Angebote aus anderen Ländern nutzen könnten, sind gezwungen, lokale Preise zu akzeptieren. Dies schränkt die Wahlfreiheit der Konsumenten ein und reduziert den Wettbewerbsdruck auf die Anbieter.

Reaktion von CCEP und drohende rechtliche Konsequenzen

Bisher weist CCEP die Vorwürfe nicht inhaltlich zurück. In einer Stellungnahme betonte der Getränkeriese jedoch, dass man das Wettbewerbsrecht "sehr ernst" nehme. Das Unternehmen versprach uneingeschränkte Zusammenarbeit mit den EU-Behörden bei der Untersuchung. Eine solche Aussage ist typisch für den Umgang mit solchen Ermittlungen, da eine offene Konfrontation die Lage verschärfen kann. Dennoch bleiben die Vorwürfe schwerwiegend, da sie die Grundprinzipien des europäischen Binnenmarktes tangieren.

Sollte sich der Verdacht der EU-Kommission bestätigen, droht CCEP eine massive Geldstrafe. EU-Kartellbußen können bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens betragen. Für CCEP, das seinen Sitz in Großbritannien hat, würde dies einem Betrag von gut 2 Milliarden Euro entsprechen. Diese Summe ist hoch genug, um das Unternehmen in eine ernsthafte finanzielle Krise zu stürzen und einen starken Abschreckungseffekt für andere Konzerne zu erzielen.

Advertisement

Auswirkungen auf den Getränkehandel und zukünftige Schritte

Die Ermittlungen haben weitreichende Folgen für den gesamten europäischen Getränkehandel. Händler, die von den mutmaßlichen restriktiven Praktiken betroffen waren, könnten potenziell Schadenersatz fordern. Langfristig wird die Untersuchung zu einer Neubewertung der Vertriebsmodelle durch CCEP führen. Das Unternehmen wird gezwungen sein, seine Verträge mit Händlern anzupassen, um sicherzustellen, dass keine Barrieren mehr für den grenzüberschreitenden Handel bestehen.

Für Verbraucher bedeutet eine Bestätigung der Vorwürfe langfristig die Möglichkeit sinkender Preise. Wenn parallele Importe wieder fließen können, gleichen sich die Preise in Europa an. Dies wäre ein direkter Vorteil für Konsumenten in teureren Märkten. Die EU-Kommission wird die Untersuchung sorgfältig durchführen, um alle Beweise zu sichern. Ein finales Urteil und die Höhe der Strafe werden erst nach Abschluss des Verfahrens bekannt gegeben.