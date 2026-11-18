Ein EU-Bericht deckt auf, wie die Kommission Millionen an Umweltverbände zahlte, die danach Lobbyarbeit für Brüssels Ziele leisteten. Kritik von Steuerzahlern und Abgeordneten.

Die Europäische Kommission hat Millionen an Umweltverbände gezahlt, die anschließend Lobbyarbeit für genau die politischen Ziele der Brüsseler Exekutive betrieben. Ein noch unveröffentlichter Bericht offenbart eine überraschend enge Zusammenarbeit, bei der Steuergelder genutzt wurden, um die eigene politische Agenda der Kommission zu stützen.

Millionenförderung für politische Ziele

Die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen erhielt Unterstützung für die eigene Politik durch Zahlungen an Nicht-Regierungsorganisationen. Diese Organisationen planten Treffen mit Abgeordneten und versorgten Politiker mit Argumenten für Gesetzesänderungen. Die Lobbyaktivitäten der Verbände waren Jahr für Jahr nahezu deckungsgleich mit den politischen Zielen der Kommission, wie aus dem Bericht einer Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments hervorgeht.

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Die Autoren des Berichts sind der niederländische EU-Politiker Dirk Gotink und der italienische Politiker Carlo Fidanza. Gotink war früher ein enger Mitarbeiter von EVP-Chef Manfred Weber, während Fidanza der Partei Melonis "Fratelli d'Italia" angehört. Beide fordern Transparenz bezüglich der finanziellen Förderung von Interessenvertretern.

Symmetrische Interessenverflechtung

Untersucht wurden 28 Förderverträge aus den Jahren 2022 bis 2025 mit einem Gesamtvolumen von rund 13 Millionen Euro. Das Geld floss aus dem EU-Programm LIFE. Die Autoren des Berichts befürchten eine Schwächung der Gewaltenteilung, da die Kommission als mächtige Exekutive selbst Einfluss auf das Parlament nehmen wollte. Sie sprechen von einer hoch symbiotischen Beziehung zwischen der Kommission und den NGOs.

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Die EU-Kommission ist eigentlich der mächtigste Exekutivorgan der Union. Das Europäische Parlament soll diese Behörde kontrollieren. Dennoch floss Geld über die Kommission an Organisationen, die wiederum Einfluss auf Abgeordnete nehmen wollten. Dies wirft Fragen nach der Unabhängigkeit der Legislative auf. Die enge Verflechtung könnte die demokratische Struktur der EU untergraben.

Kritik an Demokratiegefahr und Zensur

EU-Haushälter Piotr Serafin hatte bereits im Vorjahr eingeräumt, dass es unangemessen war, Vereinbarungen zu treffen, die NGOs zu gezielter Lobbyarbeit bei Abgeordneten verpflichteten. Der Europäische Steuerzahlerbund übt scharfe Kritik. Dessen Chef Michael Jäger bezeichnet die Vorwürfe als klaren Demokratiebruch. Er warnt vor einer Riesenschweinerei im gesamten System der Interessenvertretung.

Ein entscheidender Punkt blieb jedoch unklar: ob die Kommission einzelne Lobbyaktionen selbst verlangte. Der EU-Politiker Daniel Freund von den Grünen widerspricht der Kritik. Er sieht darin einen Angriff auf die freie Meinungsäußerung. Den NGOs seien keine Vergehen nachgewiesen worden. Die Debatte um Transparenz und demokratische Legitimität in der EU-Agenda dauert somit an.