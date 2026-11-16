EU-Kommission genehmigt Unicredit-Übernahme der Commerzbank ohne Auflagen

Die EU-Wettbewerbsbehörde hat der Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit zugestimmt. Die Entscheidung ebnet den Weg für eine strategische Allianz im europäischen Bankensektor.

Die Europäische Kommission hat der geplanten Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit die wettbewerbliche Zustimmung erteilt. Brüsseler Behörden sahen keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken in dem transnationalen Zusammenschluss, da die gemeinsamen Marktanteile als moderat eingestuft wurden. Besonders der Fokus auf die Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand, den die Unicredit über ihre Tochter Hypovereinsbank ausübt, wurde detailliert geprüft.

Genehmigung als entscheidender Meilenstein

Diese Freigabe markiert einen fundamentalen und notwendigen Schritt für die langjährigen Pläne der Unicredit, die Kontrolle über den deutschen Dax-Konzern zu erlangen. Die Entscheidung der Kommission kommt dabei keineswegs überraschend, da die Bankenlandschaft in Europa traditionell stark zersplittert ist und der Druck auf den Ausbau grenzüberschreitender Strukturen zunimmt. Europaweit wird die Notwendigkeit größerer, wettbewerbsfähiger Institute diskutiert, die in der Lage sind, wirtschaftliche Schocks besser zu absorbieren.

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Die EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera unterstrich in einer offiziellen Erklärung die strategische Bedeutung dieses Schrittes. Sie betonte, dass Europa stärkere Banken benötigt, die ihr Wachstum vorantreiben und sowohl Unternehmen als auch Familien effektiv unterstützen können. Grenzüberschreitende Fusionen seien ein wesentliches Instrument, um diese Effizienzsteigerung zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit des gesamten Finanzsektors zu sichern.

Strategischer Aufbau durch den Mailänder Finanzkonzern

Die Großbank aus Mailand arbeitet seit gut zwei Jahren intensiv an dieser Übernahme und hat ihre strategische Position kontinuierlich gestärkt. Trotz des politischen und öffentlichen Widerstands aus Deutschland hat die Unicredit ihren Anteil am Frankfurter Dax-Konzern immer weiter ausgebaut. Im Mai hatte der Mailänder Finanzkonzern ein öffentliches Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt und sich damit Zugriff auf knapp 50 Prozent der Aktien gesichert. Dieser Anteil ist notwendig, um die volle Kontrolle über den deutschen Finanzdienstleister zu erlangen.

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Neben der Zustimmung der EU-Kommission sind für die Umsetzung der Übernahme noch Genehmigungen weiterer wichtiger Aufsichtsbehörden erforderlich. Im Oktober hatte die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits ihr Einverständnis gegeben. Auch das Bundeskartellamt hatte im Frühjahr 2025 erklärt, dass es keine Einwände gegen den Zusammenschluss erheben würde. Zudem hat laut Angaben der Unicredit inzwischen auch die US-Notenbank Federal Reserve ihre Zustimmung erteilt.

Zeithorizont und politische Verhandlungen

Trotz der Vielzahl erteilter Genehmigungen steht laut der Bankengruppe noch eine entscheidende Zustimmung aus Polen aus. Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet, dass alle notwendigen Bewilligungen bis Ende November vollständig vorliegen. Er geht davon aus, dass in den meisten Punkten mit der Bundesregierung Einigkeit herrscht. Orcel erklärte kürzlich den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX, dass die Gespräche auf einem guten Weg seien, räumte jedoch ein, dass noch weitere Besprechungen erforderlich seien, um alle Details final zu klären.

Der Bundesstaat, der gut 13 Prozent an der Commerzbank hält, hat klare Vorstellungen zur Art und Weise der Integration. Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert, dass betriebsbedingte Kündigungen nach Möglichkeit verhindert werden sollen. Zudem müsse das Institut eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr großes Mittelstandsgeschäft in seiner bisherigen Form fortsetzen. Diese Forderungen stehen im Fokus der laufenden Verhandlungen.

Umsetzung der Strategie und Auswirkungen auf Kunden

Nach Übernahme der Kontrolle bei der Commerzbank hat Unicredit konkrete Pläne für die weitere Entwicklung des Instituts entwickelt. Orcel plant, für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung zu beantragen. Mit den eigenen Unicredit-Stimmen sollen in dieser Versammlung neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns entsandt werden. Im Zuge dieser Machtübernahme könnte der bestehende Vorstand rund um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden.

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Anschließend will Orcel seine transformative Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und die Verkleinerung des Auslandsnetzes bei der Commerzbank umfasst. Orcel sieht bei einer Fusion von Unicredit und Commerzbank signifikantes Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird zudem, dass die Commerzbank perspektivisch mit der Hypovereinsbank verschmolzen wird, um Synergien im Bereich des Unternehmens- und Mittelstandsgeschäfts zu heben.

Während auf Management-Ebene diese tiefgreifenden Veränderungen vorbereitet werden, läuft der reguläre Bankbetrieb für Endkunden weiterhin normal. Girokonten, Zahlungskarten und der Zugang zum Onlinebanking stehen wie üblich zur Verfügung. Auch eine Übernahme der Commerzbank hätte für die Kunden wahrscheinlich keine unmittelbaren Folgen. Die Unicredit hat kein Interesse daran, Privat- oder Firmenkunden zu verprellen, da dies dem langfristigen Erfolg widersprechen würde.

Zwar könnten in Zukunft einzelne Niederlassungen geschlossen werden, doch der Trend zu weniger Filialen ist in der gesamten Finanzbranche seit Jahren unverändert. Kunden müssen daher nicht mit plötzlichen Änderungen ihrer täglichen Bankgeschäfte rechnen. Die verbleibenden Schritte bis zur finalen Integration konzentrieren sich nun auf die politische Abstimmung in Polen und die rechtliche Vorbereitung der Hauptversammlung im kommenden Jahr.