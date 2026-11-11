EU-Kommission initiiert Verbraucherschutzgesetz für Abos, Tickets und Gaming

Die EU-Kommission plant ein Gesetz, das Dark Patterns, dynamische Preise und Glücksspiel-Features wie Lootboxes in Abonnements, Ticketverkäufen und Gaming regeln soll. Ziel ist ein jährlicher Verbrauchersparnis von bis zu 13,7 Milliarden Euro.

Die Europäische Kommission hat einen umfassenden Gesetzesentwurf vorgestellt, der Verbraucher vor manipulativen Fachleuchtspielern, dynamischen Preisstrategien und Glücksspielmechaniken schützen soll. Laut dem Entwurf könnten die Maßnahmen bis zu 13,7 Milliarden Euro an Einsparungen für EU‑Verbraucher jährlich bewirken und gelten als bedeutendste Neuregelung im Verbraucherschutz seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Koordinierte Schutzmaßnahmen gegen Dark Patterns

Der Vorschlag zielt darauf ab, Dark Patterns - Design­elemente, die Konsumenten zum Kauf berufen, obwohl sie nicht beabsichtigen - zu unterbinden. Verbraucher sollen vor allem im Ticketverkauf, bei Online‑Shops und beim elektronischen Glücksspiel erhalten bleiben. Dazu sollen klare Preisangaben, inklusive Anzahl der Karten zum Einstiegspreis und Höchstpreis, vorgeschrieben und die Manipulation von Vergleichspreisen verboten werden.

Also read Nach Besuch im Apple Store: Kunden wundern sich über Abos

Transparente Abo‑Modelle und Kündigungsrechte

Der Entwurf fordert, dass Abonnement­verträge einfach kündbar sein müssen, ohne kompliziertes Vorgehen. Anbieter sollen Kunden vor Ablauf der Testphase erneut informieren und die Möglichkeit geben, das Abo ohne Hürden zu kündigen. Europäische Behörden können zudem selbst Ermittlungen gegen Unternehmen durchführen, die die Verbraucherschutzregeln missachten, und bei grenzüberschreitenden Fällen mit hohem Schaden bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes als Bußgeld verhängen.

Besondere Regelungen für Kinder und Glücksspiel‑Features

Die Kommission plant, Kinder vor kostenpflichtigen Glücksspiel‑Features wie Lootboxes zu schützen. Funktionen, die automatisch Videos abspielen oder Inhalte empfehlen, sollen für Minderjährige standardmäßig deaktiviert werden und nur mit Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten aktiviert werden können. Ziel ist es, über die Ausgaben von Kindern Transparenz zu schaffen. Gleichzeitig werden die bereits bestehenden Ermittlungen gegen Plattformen wie TikTok und Instagram wegen nicht ausreichender Maßnahmen gegen süchtigmachende Mechanismen weiter verstärkt.

Advertisement

Reaktionen aus der Medienbranche

Der Entwurf löste heftige Kritik seitens des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) sowie des Medienverbands der freien Presse (MVFP) aus. Die Verbände beklagen, dass die vorgeschlagenen Informationspflichten und Verbote etablierter Abos die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der freien Presse verschlechtern. Sie fordern stattdessen Verbesserungen, um den Medienbetrieb voranzutreiben. Die Kommission betont, dass die Vorschläge den Schutz der Verbraucher stärken und zugleich die Transparenz erhöhen sollen.

Ausblick: Gesetzgebungsprozess und mögliche Auswirkungen

Die EU‑Parlament und die Mitgliedstaaten müssen die Gesetzespakete jetzt prüfen und letztlich entscheiden. Je nach Komplexität des Prozesses könnten Monate oder sogar Jahre vergehen, bis eine endgültige Regelung verabschiedet wird. Die Verbraucher stehen somit an der Schwelle zu einer neuen Ebene des Schutzes, die sowohl Online‑Shops, Ticket‑Verkäufer als auch die Gaming‑Industrie betreffen dürfte. Trotzdem gilt es abzuwarten, wie die endgültigen Regelungen konkret ausgestaltet werden und welche praktischen Auswirkungen sie auf Verbraucher und Unternehmen haben werden.