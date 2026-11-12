EU-Kommission legt Digital-Fairness-Act vor

Die EU-Kommission stellt den Digital Fairness Act vor. Verbraucher sollen vor irreführenden Praktiken geschützt werden. Einsparungen von 13,7 Milliarden Euro sind geplant.

Die Europäische Kommission hat am Donnerstag einen umfassenden Regelkatalog zum Schutz von Verbrauchern im digitalen Raum vorgelegt. Mit dem sogenannten " Digital Fairness Act" sollen unfaire Geschäftspraktiken auf Online-Plattformen und in Apps zukünftig streng geahndet werden. Die Brüssler Behörde schätzt, dass diese neuen Vorschriften den europäischen Verbrauchern jährliche Einsparungen in Höhe von bis zu 13,7 Milliarden Euro ermöglichen werden.

Verbot irreführender Verfügbarkeitsmeldungen

Online-Händler dürfen Kunden in Zukunft nicht mehr durch falsche Knappheitsmeldungen unter Druck setzen. Das geplante Gesetz verbietet explizit die Anzeige von Nachrichten wie "Nur noch 2 Stück verfügbar", wenn diese Information nicht der Realität entspricht und künstlich erzeugt wurde. Ziel ist es, impulsive Kaufentscheidungen zu verhindern, die auf manipulativen psychologischen Tricks beruhen. Diese Form der Druckausübung gilt ab sofort als unfaire Praxis, die direkt gegen die neuen Standards der EU-Kommission verstößt.

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Kampf gegen Dark Patterns und Stimmungsmanipulation

Neben falschen Verfügbarkeitsangaben stehen sogenannte Dark Patterns auf der Verbotsliste. Dazu zählen vorausgewählte Häkchen bei Zahlungen oder absichtlich komplizierte Kündigungsprozesse. Besonders kritisch sieht die Kommission emotionale Sätze ein, die Kunden an der Kündigung hindern sollen. Formulierungen wie "Wir sind traurig, dass Sie gehen" oder "Schade, dass Sie uns verlassen" werden zukünftig als unzulässig gewertet. Verträge müssen sich künftig in exakt derselben Weise kündigen lassen, wie sie ursprünglich abgeschlossen wurden.

Schutz für minderjährige Nutzer in Apps

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen auf digitalen Plattformen bildet einen zentralen Baustein des Entwurfs. Minderjährige dürfen in Zukunft keine Lootboxen mit Glücksspielcharakter mehr kaufen. Virtuelle Währungen müssen auf Plattformen, die von Kindern genutzt werden, standardmäßig deaktiviert sein. Zudem sollen Nutzer Funktionen wie endloses Scrollen oder automatisch startende Videos einzeln abschalten können. Die EU-Kommission argumentiert, dass diese technischen Hindernisse notwendig sind, um Suchtmechanismen entgegenzuwirken.

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Transparenz bei Ticketpreisen und Abo-Fallen

Auch im Ticketverkauf und bei digitalen Abos gibt es neue Transparenzpflichten. Anbieter müssen angeben, wie viele Tickets zum günstigsten Preis tatsächlich noch erhältlich sind und welcher Höchstpreis droht. Dynamische Preisgestaltung bleibt grundsätzlich erlaubt, muss aber für den Käufer nachvollziehbar sein. Bei Probeabos darf ein kostenloses Angebot nicht automatisch in ein kostenpflichtiges Abo übergehen. Kunden müssen vor jeder收费 explizit informiert werden und ihre Zustimmung geben, um Abo-Fallen zu vermeiden.

Strafen bei Verstößen und menschlicher Support

Wer gegen die neuen Regeln verstößt, muss mit hohen finanziellen Sanktionen rechnen. Bei schwerwiegenden, grenzüberschreitenden Verstößen drohen Bußgelder von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens. Zudem haben Kunden das Recht, bei Beschwerden nicht an KI-Chatbots gesendet zu werden, sondern eine menschliche Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner zu erhalten. Dies gilt auch für Transaktionen, die durch KI-Agenten initiiert wurden, wobei die bekannten Verbraucherrechte in jedem Fall gewahrt bleiben müssen.

Widerstand der Verlegerverbände in Deutschland

Trotz der ambitionierten Pläne stößt der Entwurf der EU-Kommission bereits auf Widerstand. Deutsche Verlegerverbände warnen davor, dass strengere Regeln für Probeabos digitale Geschäftsmodelle gefährden könnten. Das Gesetz ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen den Vorschlag noch verhandeln und annehmen. Es bleibt abzuwarten, wie die Interessengegensätze zwischen Verbraucherschützern und digitalen Plattformbetreibern in den kommenden Monaten ausgetragen werden.