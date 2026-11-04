EU-Kommission: Neue Strategie gegen Massentourismus und für mehr Balance

Die Europäische Kommission stellt eine Strategie vor, um den Massentourismus zu entzerren. Apostolos Tzitzikostas warnt vor der Überlastung beliebter Ziele.

Die Europäische Kommission hat am Dienstag in Brüssel Pläne für eine neue Tourismusstrategie vorgestellt, um der Überlastung beliebter Reiseziele entgegenzuwirken. EU-Tourismuskommissar Apostolos Tzitzikostas warnte vor der ungleichen Verteilung von Besuchern, die lokale Gemeinschaften und die Umwelt stark belastet. Die EU will damit einen echten Mehrwert schaffen und die Lebensqualität der Anwohner schützen.

Hälfte der Nächtigungen in wenigen Regionen

Apostolos Tzitzikostas erklärte, dass die Hälfte aller touristischen Übernachtungen in Europa auf nur 13 Prozent der Regionen entfallen. Diese extreme Konzentration stelle insbesondere während der sommerlichen Hochsaison eine große Herausforderung für die beliebtesten Reiseziele dar. Die Behörden streben daher eine gleichmäßigere Verteilung der Besucherströme über das gesamte Jahr und verschiedene Orte an, um Engpässe zu vermeiden.

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Strategie gegen Overtourismus

Die EU-Kommission will Maßnahmen ergreifen, um lokalen Gemeinschaften und Unternehmen zu helfen, statt nur nach höheren Besucherzahlen zu streben. Apostolos Tzitzikostas betonte, dass der Tourismus in den Heimatregionen vieler Menschen zunehmend skeptisch betrachtet werde. Es gelte, diese lokalen Gruppen zu unterstützen und den Tourismus nachhaltiger zu gestalten, anstatt die Kapazitäten der Infrastrukturen über Gebühr zu belasten.

Ausbau von Infrastruktur und Bildung

Während die Mitgliedstaaten primär für die Tourismusregelungen zuständig sind, will Brüssel mit einer übergreifenden Strategie gemeinsame Probleme lösen. Geplant ist unter anderem die Gründung einer Tourismusakademie zur Ausbildung von Fachpersonal. Zudem sollen die Daten besser geteilt und die Infrastruktur in Europa verbessert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit als weltweites Reiseziel zu stärken.

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Kreuzfahrt und personelle Engpässe

Besonderes Augenmerk richtet die neue Strategie auf den Kreuzfahrttourismus, da die gleichzeitige Ankunft vieler Passagiere lokale Systeme überlasten kann. Im europäischen Sektor sind mehr als 20 Millionen Menschen beschäftigt und 5 Millionen Unternehmen aktiv, wobei 99 Prozent kleine und mittlere Unternehmen sind. Gleichzeitig fehlt der Branche geschätzt 1 Million Arbeitskräfte, was die Situation erschwert.

Herausforderungen und finanzielle Unterstützung

Die Branche steht vor weiteren Hürden wie dem Klimawandel, dem internationalen Wettbewerb aus Asien sowie den Kriegen im Iran und in der Ukraine. Diese Faktoren beeinflussen das Sicherheitsgefühl der Urlauber und die Flugpreise erheblich. Bis zum Ende des Langzeithaushalts 2021 bis 2027 wird der Tourismus voraussichtlich 18 Milliarden Euro an EU-Unterstützung erhalten haben, um diese Krisen zu bewältigen.