EU-Kommission plant Quote für E-Dienstwagen: Branche schlägt Alarm

Die EU-Kommission will Unternehmen per Quote zum Umstieg auf emissionsfreie Firmenwagen zwingen. Ab 2030 sollen große Firmen feste Anteile an E-Autos erreichen. Branchenverbände protestieren scharf und warnen vor einem Verbrenner-Aus durch die Hintertür.

Die Europäische Kommission treibt die Verkehrswende mit neuen Vorschlägen voran. Am Montag wird ein Maßnahmenpaket präsentiert, das Unternehmen verpflichten soll, einen festen Anteil ihrer Firmenwagenflotte auf emissionsfreie oder emissionsarme Fahrzeuge umzustellen.

Konkret sieht der Entwurf vor, dass die Mitgliedstaaten ab 2030 dafür sorgen müssen, dass große Unternehmen bestimmte Quoten an Elektro- oder Hybridfahrzeugen erreichen. Da rund 60 Prozent aller Neuzulassungen in Europa auf Firmenwagen entfallen, sieht Brüssel hier einen zentralen Hebel, um den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu senken. Die Regelung soll schrittweise verschärft werden: Bereits ab 2028 dürfen Staaten Firmenwagen nur noch dann finanziell fördern, wenn sie als emissionsfrei oder emissionsarm gelten.

Das betrifft nicht nur direkte Kaufprämien, sondern auch steuerliche Vergünstigungen wie Sonderabschreibungen. Viele Verbrenner wären damit von staatlicher Unterstützung ausgeschlossen, was die Verbände als indirektes Verbrenner-Verbot für Firmenwagen werten. Die Automobilbranche und Wirtschaftsverbände laufen Sturm gegen die Pläne. In einem gemeinsamen Positionspapier, das BILD exklusiv vorliegt, kritisieren Vertreter von Mittelstand, Leasingwirtschaft, Speditionen, Fahrzeugherstellern und Zulieferern die geplante Verordnung als realitätsfern.

Sie argumentieren, dass derzeit noch nicht genügend Ladeinfrastruktur vorhanden sei, die Stromkosten zu hoch seien und die Restwerte von Elektroautos zu stark einbrächen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sähen sich durch die Quotenregelung überfordert. Handwerksbetriebe auf dem Land, Lieferdienste mit langen Routen oder Pflegedienste könnten kaum auf reine Elektrofahrzeuge umsteigen, da die Ladeinfrastruktur fehle oder die Reichweiten nicht ausreichten.

Für viele dieser Firmen sind Leasing oder Miete der wichtigste Weg zur Fahrzeugbeschaffung; steigende Kosten durch die Quote könnten ihre Existenz gefährden. Die Verbände fordern daher einen technologieoffenen Ansatz, der auch synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoffantriebe berücksichtigt, anstatt auf starre Quoten zu setzen. Die deutsche Autoindustrie schließt sich der Kritik an. VDA-Präsidentin Hildegard Müller warnte vor zusätzlicher Bürokratie und betonte, dass nicht neue Vorschriften, sondern günstigerer Ladestrom, ein schnellerer Netzausbau und mehr Ladesäulen die richtigen Antworten seien.

Die Bundesregierung habe den Vorschlag bereits abgelehnt, was die Verbände begrüßen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich die EU-Kommission durchsetzen kann. Die Diskussion über die Verordnung steht am Montag auf der Tagesordnung des EU-Ministerrats. Sollte sie verabschiedet werden, müssten die Mitgliedstaaten die Quoten in nationales Recht umsetzen.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Druck der Industrie ausreicht, um die Pläne zu kippen oder zumindest abzuschwächen. Klar ist: Der Streit um die Dienstwagen-Quote zeigt einmal mehr die tiefe Kluft zwischen den Klimazielen der EU und der wirtschaftlichen Realität in vielen Unternehmen





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