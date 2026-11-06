EU-Kommission prangert TikTok an: DSA-Verstoß und hohe Bußgelder drohen

Die EU-Kommission warnt vor Gesundheitsrisiken durch den Algorithmus von TikTok. Bei Verstößen gegen den Digital Services Act drohen Bußgelder in Milliardenhöhe.

Die Europäische Kommission hat die chinesische Plattform TikTok wegen möglicher Verstöße gegen den Digital Services Act (DSA) kritisiert. Eine vorläufige Einschätzung der Behörde ergab, dass das Empfehlungssystem der App gegen europäische Vorschriften verstoßen könnte. Dieses System sorgt dafür, dass Nutzer nach der Betrachtung sensibler Inhalte kontinuierlich extremere Videos vorgeschrieben bekommen.

Der Algorithmus als Kaninchenbau

Die EU-Behörde identifiziert das Kernproblem in der Art und Weise, wie die Plattform Inhalte curat. Nach Ansicht der Kommission führt das System zu einem sogenannten "Rabbit-Hole"-Effekt, auch Kaninchenbau genannt. Nutzer, die sich zunächst mit Themen wie Traurigkeit, Einsamkeit, Abnehmen oder dem eigenen Körperbild auseinandersetzen, werden durch den Algorithmus immer tiefer in ähnliche und oft problematische Inhalte gelenkt.

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Die Wiederholung dieser spezifischen Inhalte erfolgt durch den fortlaufenden Feed der Plattform. Die Europäische Kommission warnt, dass diese ständige Konfrontation mit problematischen Darstellungen negative psychologische Folgen haben kann. Dazu zählen laut den Experten Verstärkungen von Angstzuständen, Traurigkeit und einer zunehmenden Unzufriedenheit mit dem eigenen körperlichen Erscheinungsbild.

Geopolitische Spannungen und ByteDance

TikTok ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance. Dies hat seit Jahren Fragen zur Datensicherheit aufgeworfen, insbesondere im Hinblick auf den möglichen Zugriff chinesischer Behörden auf riesige Datenmengen der Nutzer. Westliche Regierungen befürchten, dass die chinesische Gesetzgebung Unternehmen dazu zwingen kann, mit staatlichen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten.

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Für eine Plattform, die weltweit weiß, welche Inhalte Menschen anschauen, suchen oder liken, stellt dies ein erhebliches geopolitisches Risiko dar. Die Sorge geht dahin, dass das tiefgehende Verständnis der Nutzerpräferenzen und ihres Verhaltens missbraucht werden könnte. Die Datenhaltung wirft somit nicht nur technische, sondern auch strategische Sicherheitsbedenken auf.

Forderungen nach mehr Nutzerautonomie

Im Fokus der Kritik steht dabei die sogenannte "For You"-Seite, die das Herzstück der Plattform darstellt. Brüssel verlangt tiefgreifende Änderungen an diesem System, um die Kontrolle der Nutzer über ihre eigenen Feed-Erfahrungen zu stärken. Derzeit ist es so, dass selbst das bewusste Markieren von Inhalten mit "Gefällt mir" dazu führt, dass der Algorithmus noch mehr ähnliche Videos liefert.

Schon im Februar hatte die Kommission dieses hochpersonalisierte Empfehlungssystem als möglichen Treiber für Suchtverhalten angeprangert. Die Behörde ist der Auffassung, dass Nutzer stärker selbst bestimmen müssen sollen, was ihnen angezeigt wird. Die aktuelle Transparenz über die Funktionsweise des Algorithmus wird als unzureichend eingestuft.

Finanzielle Risiken und nächste Schritte

Die Konsequenzen für das Unternehmen können erheblich sein. Sollte sich der Vorwurf der Kommission bestätigen, dass der Digital Services Act verletzt wurde, drohen hohe finanzielle Sanktionen. Nach den Bestimmungen des DSA sind Bußgelder in Höhe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes möglich.

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Dieses Szenario macht die Angelegenheit zu einem der riskantesten regulatorischen Kapitel für den sozialen Medien-Konzern. Die Europäische Kommission beobachtet die Entwicklung genau und hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Einhaltung der neuen digitalen Vorschriften sicherzustellen. Die weitere Kommunikation zwischen den Aufsichtsbehörden in der EU und den Verantwortlichen bei TikTok steht nun im Mittelpunkt.