Die EU plant neue Sanktionen: Russische Sportler dürfen in der EU nicht mehr unter nationaler Flagge antreten. Zudem gelten strengere Visa-Regeln und Sportverbände verlieren Einfluss.

Die Europäische Kommission hat ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt, das insbesondere den Sport und die Kultur betrifft. Demnach dürfen russische Mannschaften und Einzelsportler in Zukunft bei Wettkämpfen auf dem europäischen Kontinent nicht mehr unter der russischen Flagge antreten. Diese Maßnahme ist Teil der verschärften Maßnahmen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine und wurde von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen offiziell angekündigt. Ziel ist es, jede Form der politischen Instrumentalisierung des Sports konsequent zu unterbinden.

Verbot von Flaggen und russischen Symbolen

Ursula von der Leyen erklärte eindeutig, dass Sportveranstaltungen keine Plattform für Propagandaaktivitäten sein dürfen. Neben dem Verbot der Flagge ist auch das Zeigen offizieller russischer Symbole auf Sportveranstaltungen im EU-Gebiet untersagt. Darüber hinaus sollen die Finanzströme von russischen Sponsoren an Sport- und Kulturvereinigungen mit Sitz in Europa massiv beschränkt werden. Russische Staatsangehörige erhalten zudem kein Mandat mehr für Führungsämter in den Leitungsgremien von europäischen Sportverbänden.

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Diese neuen Regeln greifen direkt in die Autonomie internationaler Sportgremien ein. Das Internationale Olympische Komitee hatte im Juli die vorläufige Suspendierung des Russischen Olympischen Komitees aufgehoben und den Fachverbänden die Entscheidung über die Teilnahme russischer Athleten überlassen. Die europäische Kommission stuft diese Linie jedoch als unzureichend ein und zielt darauf ab, den Spielraum der internationalen Verbände in Europa deutlich einzuschränken, um eine neutralere Darstellung russischer Athleten sicherzustellen.

Spannungen um Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland

Die politischen und sportlichen Implikationen dieser Entscheidung zeigen sich bereits konkret an der bevorstehenden Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland. Der Weltverband IIHF hatte Russland die Teilnahme erlaubt, was zu heftigen Protesten führte. Mehrere Nationen, angeführt vom Weltmeister Finnland, kündigten an, nicht gegen ein russisches Team anzutreten. Der Gastgeber Deutschland sieht das Turnier unter diesen Bedingungen als stark gefährdet an und fordert vom Weltverband eine klare Lösung.

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Die EU-Kommission unterstützt die Position der Nationen, die den Ausschluss Russlands fordern. Durch das Verbot, unter nationaler Flagge aufzutreten, soll ein weiterer Schritt getan werden, um den Sport von staatlicher Propaganda zu entkoppeln. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, dass Sportveranstaltungen in Europa frei von politischem Druck und staatlicher Einflussnahme ablaufen können.

Wirtschaftlicher Druck und Einreisesperren

Neben dem Sport sind weitere wirtschaftliche Sanktionen Teil des Pakets. Die EU möchte den Druck auf Russland weiter erhöhen, indem Maßnahmen gegen russische Banken, Kryptoplattformen und den Energiesektor ergriffen werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der sogenannten Schattenflotte, bestehend aus meist veralteten Schiffen unter fremden Flaggen, die zur Umgehung von Öl-Sanktionen genutzt werden. Zudem soll das bereits angekündigte Einreiseverbot für Soldaten, die sich am Krieg beteiligt haben, umgesetzt werden.

Diese Einreisesperre betrifft alle Personen, die seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 in den russischen Streitkräften gekämpft haben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Magnus Brunner, EU-Kommissar für Inneres und Migration, betonte, dass niemand, der auf Seiten Russlands gegen die Ukraine kämpft, in Europa willkommen sei. Dies unterstreicht die klare Haltung der EU gegenüber allen Akteuren des Krieges.

Striktere Visa-Richtlinien und Ausblick

Die EU-Kommission hat zudem neue Leitlinien zur strengereren Vergabe von Touristenvisa an russische Staatsbürger angekündigt. Diese Maßnahmen sollen ab sofort gelten und beinhalten strengere Kontrollen sowie die Abweisung von Pässen ohne biometrische Merkmale. An den Schengen-Außengrenzen wird zu verschärften Kontrollen geraten, unabhängig vom Herkunftsland der Reisenden.

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Die Vorschläge müssen noch von den einzelnen EU-Staaten offiziell beschlossen werden, wobei eine Einigung noch vor Weihnachten angestrebt wird. Ursula von der Leyen versicherte, dass die Kommission weiterhin neue Sanktionen vorschlagen wird, bis Russland einen ernsthaften Willen zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine zeigt. Das erklärte Ziel ist es, den Druck auf Russland so lange aufrechtzuerhalten, bis der Angriffskrieg beendet ist.