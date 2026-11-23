Die EU-Kommission präsentiert das 22. Sanktionspaket mit neuen Sport- und Finanzrestriktionen gegen Russland. Die Maßnahmen umfassen SWIFT-Deaktivierungen und Einreisesperren.

Die Europäische Kommission hat am heutigen Tag den Entwurf für das 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Dieses Maßnahmenbündel zielt darauf ab, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten des Angriffskrieges gegen die Ukraine weiter zu erhöhen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte an, dass die EU die diplomatischen und finanziellen Druckmittel erheblich verschärft, um die Aggression Moskaus zu stoppen.

Neue Sport- und Kulturausschlüsse in der EU

Eines der markantesten Elemente des neuen Entwurfs ist der umfassende Ausschluss russischer Staatsangehöriger aus dem europäischen Sport- und Kulturbereich. Russische Mannschaften und Einzelsportler dürfen künftig unter keinen Umständen mehr unter der russischen Flagge an Wettkämpfen teilnehmen, die in der Europäischen Union ausgerichtet werden. Dieser Schritt schließt nicht nur den Spitzensport ein, sondern betrifft auch kulturelle Veranstaltungen, um eine politische Symbolik zu unterbinden.

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Zusätzlich zur Flaggenregelung sind neue Visaverbote für russische Bürger vorgesehen. Diese Einreisesperren sollen den Austausch zwischen den Gesellschaften beider Seiten minimieren. Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Finanzströme. Sponsorengelder von russischen Unternehmen oder Einzelpersonen, die an europäische Sport- und Kulturverbände fließen, werden ab sofort gestoppt. Damit soll die wirtschaftliche Basis für diese Verbände geschützt und gleichzeitig russisches Geld aus dem europäischen Sektor ferngehalten werden.

Schärfere Finanzsanktionen und SWIFT-Deaktivierung

Neben den kulturellen und sportlichen Beschränkungen konzentriert sich das 22. Sanktionspaket schwer auf den Finanzsektor. Die Kommission plant, rund 60 weitere russische Banken vom internationalen Zahlungssystem SWIFT abzukoppeln. Dies erschwert den internationalen Handel und die Geldtransfers erheblich, da diese Institute auf alternative, oft langsamere oder unzuverlässigere Kommunikationswege für Zahlungen angewiesen sein werden.

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Ein weiteres Ziel ist die Unterbindung von Umgehungswegen über Krypto-Netzwerke in Drittstaaten. Die EU erkennt an, dass Russland versucht, über Kryptowährungen und digitale Assets in Ländern außerhalb der Europäischen Union auf westliche Finanzen zuzugreifen. Die neuen Regeln sollen diese Schlupflöcher schließen und die Effektivität der bestehenden Sanktionen massiv erhöhen. Die Schattenflotte, die oft zum Transport sanktionierter Güter genutzt wird, steht ebenfalls im Fokus der neuen Maßnahmen.

Einreisesperren für Soldaten und politische Umsetzung

Die EU-Kommission schlägt vor, allen Soldaten, die seit dem Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 gegen die Ukraine gekämpft haben, die Einreise in die Europäische Union zu verbieten. Dieses Verbot gilt unabhängig von der Staatsangehörigkeit der beteiligten Kämpfer. Die Maßnahme zielt darauf ab, den Krieg direkt mit denjenigen abzuwerten, die die Gewalt physisch ausführen, und soll eine internationale Ächtung dieser Handlungen signalisieren.

Bevor diese Sanktionen in Kraft treten können, ist der Rat der Europäischen Union gefordert. Die 27 EU-Mitgliedstaaten müssen den Entwurf einstimmig beraten und abstimmen. Dieser Prozess ist notwendig, da Sanktionen gegen Drittstaaten in der Regel die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten erfordern, um rechtlich bindend zu sein. Das letzte große Paket wurde bereits Ende Juli beschlossen, doch das neue Maßnahmenbündel verschärft die Linie deutlich.

Auswirkungen und nächster Verfahrensschritt

Die Vorstellung des Entwurfs durch Ursula von der Leyen markiert einen weiteren Eskalationspunkt im diplomatischen Konflikt. Die Kombination aus sportlichem Boykott, finanzieller Abkoppelung und personellen Einreisesperren zeigt die umfassende Strategie der EU, Russland zu isolieren. Die betroffenen Branchen, insbesondere der Sport- und Kultursektor, werden sich nun auf die neuen Regularien einstellen müssen.

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Für die EU-Bürger bedeutet dies vor allem, dass die kulturelle und sportliche Interaktion mit Russland weiter zurückgeht. Für die russische Führung und deren wirtschaftliche Partner bringt das Paket höhere Risiken und geringeren Zugang zu europäischen Märkten und Institutionen. Die Mitgliedstaaten werden nun in den kommenden Wochen über die Details diskutieren, bevor eine finale Abstimmung im Rat stattfindet. Das Gremium muss sich einig sein, damit die neuen Restriktionen vollumfänglich gelten können.